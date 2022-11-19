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«Белое золото» под мораторием: где в России всё равно добывают ценный ресурс для любителей роскоши

«Белое золото» под мораторием: где в России всё равно добывают ценный ресурс для любителей роскоши

Автор:
19 ноября 2022 11:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Белое золото   Мамонты   в России   импорт   слоновая кость   якутия   
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Наверняка найдутся те, кто хоть раз слышал про «белое золото». Однако оно подразумевает под собой не только сплав золота с никелем или серебром. Именно так называют и другое весьма дорогое сокровище. Что же оно собой представляет? И где его можно найти на территории нашей необъятной?

Издавна слоновая кость была одним из самых ценных материалов для любителей роскоши. Поэтому неудивительно, что экспорт «белого золота» (именно так её и называют) даже сегодня представляет собой весьма доходный бизнес.

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Погоня за слоновой костью послужила сокращению популяции слонов. А ведь для некоторых стран её добыча стала серьёзной статьей государственного дохода. Именно по этой причине в 2010 году по всему миру был введён 20-летний мораторий на торговлю этим ресурсом.

В одном из российских регионов это событие даже спровоцировало настоящую лихорадку, ведь из-за него стоимость слоновой кости заметно выросло. Речь идёт о Якутии! Правда, отсюда возникает логичный вопрос: откуда там взяться слонам, которых в тех местах отродясь не было?

Слонов – да, но ведь когда-то здесь не обошлось без популяции мамонтов. Поскольку они вымерли, то и добыча их кости не нарушает правил моратория. Да и чисто технически, это животное – не слон.


По итогу, Россия стала одним из крупнейших поставщиков, экспортируя на международный рынок примерно 120 т. бивней в год. Казалось бы, ценный ресурс уже давно должен закончиться, однако в Якутии кости вымершего животного находят регулярно, практически не прибегая к раскопкам.

Нередко грунт вымывается реками и дождями, однако иногда охотникам за костями приходится смывать грунтовые слои с помощью помпы со шлангом. А непосредственно добытый ресурс промывают подобно руде. Очевидно, что учёные не в восторге от такого разбазаривания ценных ресурсов, но кого это останавливает, когда речь идёт о больших деньгах?

Особенно когда в палеонтологию особо не вкладывают денежных средств, так что на науке не заработать. Но кто же покупает у нас кости доисторических животных? Преимущественно азиатские страны, а именно Китай и Вьетнам, где делают из них всё, что угодно – от украшений и посуды до препаратов народной медицины для повышения потенции.

А как вы думаете, стоит ли прекратить добычу ценных костей, пока ещё есть, что добывать, или пусть же это остаётся доступным заработком?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Белое золото   Мамонты   в России   импорт   слоновая кость   якутия   
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13  комментариев
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7k
Serjio Час назад
А где проблема?
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44k
Соломей Полчаса назад
Пиндосы даже фильм выпустили на дискавери, как варварским методом сверхмощными помпами смывают целые горы на берегах в Якутии,уничтожаю флору и фауну в реках, куда стекает жижа, убивая рыбу и уничтожая реки.ну и криминальную составляющую этого бизнеса никто не отменял.
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488
Sergius SPb 52 минуты назад
Местные колдыри нашли тему как заработать денег на том что в земле лежит. Всего-то размой почву струёй воды и достань кости, продай и живи себе.
Экология? По фиг, после нас хоть потоп.
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2k
Yus Час назад
И что такого ценного для ученых в бивнях? Во всех музеях мира есть эти кости.
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1k
Александр Потёмкин Час назад
Где-то слышал, или читал, что рояли и пианино, для "знати", делались с клавишами из слоновой кости, ну а уж из мамонтовой втрое дороже...
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252
iskra Александр Потёмкин 37 минут назад
Насколько помню, самый боьшой расход слоновой кости был на бильярдные шары.
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11k
GMN Час назад
Пусть роют
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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