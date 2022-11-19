«Белое золото» под мораторием: где в России всё равно добывают ценный ресурс для любителей роскоши

Наверняка найдутся те, кто хоть раз слышал про «белое золото». Однако оно подразумевает под собой не только сплав золота с никелем или серебром. Именно так называют и другое весьма дорогое сокровище. Что же оно собой представляет? И где его можно найти на территории нашей необъятной?
Издавна слоновая кость была одним из самых ценных материалов для любителей роскоши. Поэтому неудивительно, что экспорт «белого золота» (именно так её и называют) даже сегодня представляет собой весьма доходный бизнес.
Погоня за слоновой костью послужила сокращению популяции слонов. А ведь для некоторых стран её добыча стала серьёзной статьей государственного дохода. Именно по этой причине в 2010 году по всему миру был введён 20-летний мораторий на торговлю этим ресурсом.
В одном из российских регионов это событие даже спровоцировало настоящую лихорадку, ведь из-за него стоимость слоновой кости заметно выросло. Речь идёт о Якутии! Правда, отсюда возникает логичный вопрос: откуда там взяться слонам, которых в тех местах отродясь не было?
Слонов – да, но ведь когда-то здесь не обошлось без популяции мамонтов. Поскольку они вымерли, то и добыча их кости не нарушает правил моратория. Да и чисто технически, это животное – не слон.
По итогу, Россия стала одним из крупнейших поставщиков, экспортируя на международный рынок примерно 120 т. бивней в год. Казалось бы, ценный ресурс уже давно должен закончиться, однако в Якутии кости вымершего животного находят регулярно, практически не прибегая к раскопкам.
Нередко грунт вымывается реками и дождями, однако иногда охотникам за костями приходится смывать грунтовые слои с помощью помпы со шлангом. А непосредственно добытый ресурс промывают подобно руде. Очевидно, что учёные не в восторге от такого разбазаривания ценных ресурсов, но кого это останавливает, когда речь идёт о больших деньгах?
Особенно когда в палеонтологию особо не вкладывают денежных средств, так что на науке не заработать. Но кто же покупает у нас кости доисторических животных? Преимущественно азиатские страны, а именно Китай и Вьетнам, где делают из них всё, что угодно – от украшений и посуды до препаратов народной медицины для повышения потенции.
А как вы думаете, стоит ли прекратить добычу ценных костей, пока ещё есть, что добывать, или пусть же это остаётся доступным заработком?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот они и переживают.
Экология? По фиг, после нас хоть потоп.