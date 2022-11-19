«Белое золото» под мораторием: где в России всё равно добывают ценный ресурс для любителей роскоши

Слонов – да, но ведь когда-то здесь не обошлось без популяции мамонтов. Поскольку они вымерли, то и добыча их кости не нарушает правил моратория. Да и чисто технически, это животное – не слон.

По итогу, Россия стала одним из крупнейших поставщиков, экспортируя на международный рынок примерно 120 т. бивней в год. Казалось бы, ценный ресурс уже давно должен закончиться, однако в Якутии кости вымершего животного находят регулярно, практически не прибегая к раскопкам.