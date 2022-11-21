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"Югыд Ва" — жемчужина Приполярного Урала

"Югыд Ва" — жемчужина Приполярного Урала

Автор:
21 ноября 2022 18:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Север России   Югыд Ва   национальные парки   национальные парки России   приполярный Урал   русский север   
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Если переводить название парка с языка коми, то звучать оно будет как "светлая вода". Примечателен данный парк тем, что он является самым большим национальным парком страны. Его площадь по-настоящему огромна — аж 18 917,01 км².
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Метки: Север России   Югыд Ва   национальные парки   национальные парки России   приполярный Урал   русский север   
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1  комментарий
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Сергей 3 минуты назад
Красивые места, бывал там в 1986году, в то время туристы там были редкостью в отличие от нынешнего времени.
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