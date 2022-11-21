"Югыд Ва" — жемчужина Приполярного Урала

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Если переводить название парка с языка коми, то звучать оно будет как "светлая вода". Примечателен данный парк тем, что он является самым большим национальным парком страны. Его площадь по-настоящему огромна — аж 18 917,01 км².
Парк вытянут с юга на север. Уникален тем, что в его границах сохранились первичные бореальные леса.
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Всего же парк объединяет в себе три орографические зоны. В северной части парк расположен на территории Северного, а также Приполярного Урала. Югыд Ва захватывает значительную часть предгорья Уральского хребта, а также Печорскую низменность.
Здесь встречаются самые разные ландшафты: тундра, тайга, леса, болота и даже альпийские луга.
Интересный факт: города Народная (высочайшая вершина Урала) расположена на территории Югыд Ва.
Биологи выделили на территории парка 16 типов экосистем. В парке Югыд Ва произрастает 120 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения.
Недра парка богаты золотом. И в период с 1994 года предпринималось несколько попыток по уменьшению границ охраняемой территории. Считается, что в недрах Югыд Ва залегают золотосодержащие руды, хранящие порядка 600 тонн золота.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Север России Югыд Ва национальные парки национальные парки России приполярный Урал русский север
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