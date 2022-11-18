Русский Север: как на самом деле выглядит мыс Дежнёва — самая восточная точка Евразии

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Каждый ученик в школе на уроках географии учил, что мыс Дежнёва является крайней материковой точкой России и всего континента. Но как он на самом деле выглядит?
Мыс Дежнёва представляет собой плосковершинный горный массив, обрывающийся к морю.
Интересный факт: до 1898 года мыс именовался Восточным мысом. Название дали в честь Семёна Дежнёва — первого европейца, прошедшего через Берингов пролив.
Круглый год здесь дуют сухие холодные ветра. Зимой температура опускается до −30°С, иногда температура падает ещё ниже — бывают сорокоградусные морозы. Летом относительно тепло, но выше +8°С температура практически не поднимается.
В 1956 году на мысе был воздвигнут памятник из бронзы и камня в честь Семёна Ивановича Дежнёва.
Интересный факт: до 1898 года мыс именовался Восточным мысом. Название дали в честь Семёна Дежнёва — первого европейца, прошедшего через Берингов пролив.
Круглый год здесь дуют сухие холодные ветра. Зимой температура опускается до −30°С, иногда температура падает ещё ниже — бывают сорокоградусные морозы. Летом относительно тепло, но выше +8°С температура практически не поднимается.
В 1956 году на мысе был воздвигнут памятник из бронзы и камня в честь Семёна Ивановича Дежнёва.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Ещё в СССР меня пытались напугать этим ежом)))))