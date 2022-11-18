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Русский Север: как на самом деле выглядит мыс Дежнёва — самая восточная точка Евразии

Русский Север: как на самом деле выглядит мыс Дежнёва — самая восточная точка Евразии

Автор:
18 ноября 2022 18:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Дальний Восток   крайние точки России   мыс Дежнёва   мысы России   русский север   чукотка   
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Каждый ученик в школе на уроках географии учил, что мыс Дежнёва является крайней материковой точкой России и всего континента. Но как он на самом деле выглядит?
Мыс Дежнёва представляет собой плосковершинный горный массив, обрывающийся к морю.

Интересный факт: до 1898 года мыс именовался Восточным мысом. Название дали в честь Семёна Дежнёва — первого европейца, прошедшего через Берингов пролив.

Круглый год здесь дуют сухие холодные ветра. Зимой температура опускается до −30°С, иногда температура падает ещё ниже — бывают сорокоградусные морозы. Летом относительно тепло, но выше +8°С температура практически не поднимается.

В 1956 году на мысе был воздвигнут памятник из бронзы и камня в честь Семёна Ивановича Дежнёва.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дальний Восток   крайние точки России   мыс Дежнёва   мысы России   русский север   чукотка   
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3  комментария
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Горец Ю Полчаса назад
Север по Русски: сегодня 1,5 % влажности. Мороз 20, ветра нет(40 км/ч). Кислорода 18% Местные назвали эту территорию "гиблое место".
Ещё в СССР меня пытались напугать этим ежом)))))
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47k
Прораб 3 минуты назад
Пипец! Надеюсь там никто не живёт?
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10k
Serg 23 минуты назад
Русский север прекрасен и очень опасен для неподготовленного человека.
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Никифоридис

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