Русский Север: как на самом деле выглядит мыс Дежнёва — самая восточная точка Евразии

Мыс Дежнёва представляет собой плосковершинный горный массив, обрывающийся к морю.



Интересный факт: до 1898 года мыс именовался Восточным мысом. Название дали в честь Семёна Дежнёва — первого европейца, прошедшего через Берингов пролив.



Круглый год здесь дуют сухие холодные ветра. Зимой температура опускается до −30°С, иногда температура падает ещё ниже — бывают сорокоградусные морозы. Летом относительно тепло, но выше +8°С температура практически не поднимается.



В 1956 году на мысе был воздвигнут памятник из бронзы и камня в честь Семёна Ивановича Дежнёва.