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Кратер на Ямале — первый известный криовулкан Земли

Кратер на Ямале — первый известный криовулкан Земли

Автор:
16 ноября 2022 17:25
Сообщество : Жить в России
Метки: интересное   кратеры   кратеры Ямала   криовулканы   русский север   ямал   
2484
10
Криовулканы — это фишка многих космических объектов, но не Земли. Считалось, что криовулканы в теории могут существовать на Земле, но раньше никто не находил этому подтверждения. Единственный криовулкан был обнаружен на Ямале. Выглядит очень необычно.

2.

Учёные обнаружили криовулкан на Титане (спутник Сатурна). При извержении криовулкана происходит выброс воды, метана или аммиака. Нечто подобное произошло и на Ямале. В 2018 году учёные из МГУ опубликовали научную статью о теории происхождения кратера на Ямале. И теория настолько хорошо проработана, что, вероятно, так и есть. Верхняя часть породы оттаяла и газ биогенного происхождения разорвал породу, а скопившаяся в талике вода с газом вынесла часть пород, оставив след как от вулкана.
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4.

Диаметр кратера равен 20 метрам, а в глубину он аж 50 метров. Сейчас он заполнен водой из-за грунтовых вод. Кстати, к 2016 году кратер полностью заполнился водой, образовав небольшое озеро.

6.

Образовался ямальский кратер в 2013-2014 году. Кратер находится между побережьем Карского моря и долиной реки Морды-Яха, в 30 км к югу от Бованенковского газового месторождения. Добраться до него не так уж и просто.

8.

Ямальская воронка была обнаружена Надымским авиаотрядом в июле 2014 года. Кстати, подобные воронки обнаруживались и ранее на Ямале, но они не привлекали к себе такого внимания учёных.

10.

К ямальскому кратеру было организовано в 2014 году сразу несколько экспедиций. Все экспедиции подтвердили наличие следов газа естественного происхождения.

12.

Следует отметить, что всего известно о 17 подобных кратерах на Ямале.

Видали дырку больше?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересное   кратеры   кратеры Ямала   криовулканы   русский север   ямал   
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6  комментариев
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1k
Антон 2 часа назад
- Видали дырку больше?
- У бывшей.
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jonnyD Полчаса назад
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1k
Lexx Час назад
"Газ биогенного происхождения" - красиво завуалировали сероводород. Там поди воняло на весь Ямал, и отравилось всё живое на побережье.
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363
Гепатит С 2 часа назад
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2k
александр 2 часа назад
Ответ на вопрос в конце

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