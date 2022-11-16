Кратер на Ямале — первый известный криовулкан Земли

2.

Учёные обнаружили криовулкан на Титане (спутник Сатурна). При извержении криовулкана происходит выброс воды, метана или аммиака. Нечто подобное произошло и на Ямале. В 2018 году учёные из МГУ опубликовали научную статью о теории происхождения кратера на Ямале. И теория настолько хорошо проработана, что, вероятно, так и есть. Верхняя часть породы оттаяла и газ биогенного происхождения разорвал породу, а скопившаяся в талике вода с газом вынесла часть пород, оставив след как от вулкана.