Знакомые вещи с необычного ракурса, которые делают их почти неузнаваемыми

Подсказка: мы можем даже не узнать эти хорошо знакомые нам вещи. Мы подготовили фотографии некоторых знаковых событий, людей и мест в истории с альтернативного ракурса, который вы никогда раньше не видели и даже не задумывались о том, что если взглянуть по-другому, то они будут выглядеть совсем иначе.

Струны рояля