Знакомые вещи с необычного ракурса, которые делают их почти неузнаваемыми

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Человеческий глаз и разум привыкают к определенным объектам и запоминают образы такими, какими привыкли их воспринимать. Но что происходит, когда мы видим что-то с совершенно разных точек зрения?
Подсказка: мы можем даже не узнать эти хорошо знакомые нам вещи. Мы подготовили фотографии некоторых знаковых событий, людей и мест в истории с альтернативного ракурса, который вы никогда раньше не видели и даже не задумывались о том, что если взглянуть по-другому, то они будут выглядеть совсем иначе.
Струны рояля
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Скопа во время охоты на рыбу
Теперь вы знаете, как выглядит павлин сзади
Индийская гигантская летяга: вид снизу
Олимпийские игры 2022 в Пекине с другого ракурса
Несколько необычных ракурсов скульптуры «Родина-мать зовёт!», расположенной в Волгограде
Сколько времени вам понадобится, чтобы догадаться, что это лягушка?
Сфинкс с высоты птичьего полёта
Под шляпкой гриба
«Люди в черном» (1997) — вся работа, направлена на то, чтобы запечатлеть Уилла Смита, сидящего на скамейке
Необычное фото обычного кустика
Так Эйфелева башня выглядит, если взглянуть на неё снизу
Клод Моне в своей домашней студии рисует одну из своих картин из цикла «Кувшинки», 1920 год
Закулисье съёмок «Улицы Сезам», 1970-е
Так сразу и не поймёшь, что это голубь
БОНУС: А мы и не знали
Источник:
АНТИФИШКИ
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