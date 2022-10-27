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Знакомые вещи с необычного ракурса, которые делают их почти неузнаваемыми

Знакомые вещи с необычного ракурса, которые делают их почти неузнаваемыми

Автор:
27 октября 2022 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   красота   неожиданно   познавательно   ракурс   удивительно   фото   
1877
18

Человеческий глаз и разум привыкают к определенным объектам и запоминают образы такими, какими привыкли их воспринимать. Но что происходит, когда мы видим что-то с совершенно разных точек зрения?

Подсказка: мы можем даже не узнать эти хорошо знакомые нам вещи. Мы подготовили фотографии некоторых знаковых событий, людей и мест в истории с альтернативного ракурса, который вы никогда раньше не видели и даже не задумывались о том, что если взглянуть по-другому, то они будут выглядеть совсем иначе.

 

Струны рояля

×
×

 

Скопа во время охоты на рыбу

 

Теперь вы знаете, как выглядит павлин сзади

 

Индийская гигантская летяга: вид снизу

 


 

Олимпийские игры 2022 в Пекине с другого ракурса

 

Несколько необычных ракурсов скульптуры «Родина-мать зовёт!», расположенной в Волгограде

 


 

Сколько времени вам понадобится, чтобы догадаться, что это лягушка?

 

Сфинкс с высоты птичьего полёта

 


 

Под шляпкой гриба

 

«Люди в черном» (1997) — вся работа, направлена на то, чтобы запечатлеть Уилла Смита, сидящего на скамейке

 

Необычное фото обычного кустика

 

Так Эйфелева башня выглядит, если взглянуть на неё снизу

 


 

Клод Моне в своей домашней студии рисует одну из своих картин из цикла «Кувшинки», 1920 год

 

Закулисье съёмок «Улицы Сезам», 1970-е

 

Так сразу и не поймёшь, что это голубь

 

БОНУС: А мы и не знали


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   интересно   красота   неожиданно   познавательно   ракурс   удивительно   фото   
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3  комментария
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7k
Кружок Полчаса назад
Так Мария Шарапова выглядит, если взглянуть на неё снизу)))
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2k
YaNa 18 минут назад
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4k
perekrestok Полчаса назад
Много лет назад снимали такую передачу "Эролаш". В одном из выпусков был такой сюжет. Идет по лестнице девушка в очень мини юбке. Ниже идет мужик и смотрит наверх девушке под юбку. Девушка пытается прикрыться, а потом говорит мужику: "Я вижу что вы не джентльмен". Мужик продолжает смотреть и говорит в ответ: "И я вижу что вы не джентльмен".
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