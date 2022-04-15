Очень странные дела в очень неожиданных фотографиях

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Лучшие подруги Лидия Литвак и Екатерина Буданова считаются лучшими женщинами-асами Второй мировой. Вместе они сбили 23 немецких самолета. обе погибли в бою
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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