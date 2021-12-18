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Повседневные вещи с непривычной стороны

Повседневные вещи с непривычной стороны (16 фото)

Автор:
18 декабря 2021 08:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   другая сторона   интересно   подборка   познавательно   ракурс   фото   
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Наш мир удивительно разнообразен, но, так уж получается, что на многие вещи нам удаётся посмотреть только с определённой стороны.

Вот почему порой выходит так, что мы не имеем никакого представления об изнанке некоторых предметов или явлений, да и вообще нисколько не задумываемся о их существовании! Например, каким образом фуд-фотограф делает аппетитные снимки еды? Или как выглядит павлин, если стоит к нам не лицом, а другой частью? Давайте посмотрим!


Как на самом деле может происходить «съёмка на iPhone»

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Что прячется за одним маленьким микрофоном

В волшебным замке Золушки есть неожиданная комната

Светодиодный экран с обратной стороны

Как выглядит работа фуд-фотографа

Столько ухищрений, чтобы домашняя паста из свёклы смотрелась максимально аппетитно!


Как появляются гигантские рисунки на стенах

Пока вы смотрите на красивый свет на сцене, осветитель видит вот это

Знаменитый знак Голливуда узнаваем даже с непривычной стороны

Порой модели делают странные вещи для эффектного кадра

Как выглядит рабочее место человека, который отвечает за прогноз погоды в новостях

Все эти компьютеры нужны для того, чтобы отслеживать изменения погоды в специальной системе.


Малая часть запасов научного-исследовательского института

А вы когда-нибудь задумывались, как растёт брюссельская капуста?

Момент, когда понимаешь, что герои фильма никогда не остаются наедине

Та сторона павлина, с которой на него обычно никто не смотрит

Вид в зеркала заднего вида грузовика, когда идёт сильный дождь

Вот уж действительно — мир полон открытий, если правильно на него посмотреть!

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Метки: вещи   другая сторона   интересно   подборка   познавательно   ракурс   фото   
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lekha-fil 52 минуты назад
Х*ета. Особенно с микрофоном.
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