Повседневные вещи с непривычной стороны

Вот почему порой выходит так, что мы не имеем никакого представления об изнанке некоторых предметов или явлений, да и вообще нисколько не задумываемся о их существовании! Например, каким образом фуд-фотограф делает аппетитные снимки еды? Или как выглядит павлин, если стоит к нам не лицом, а другой частью? Давайте посмотрим!

Как на самом деле может происходить «съёмка на iPhone»