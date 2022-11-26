Избавился от обуви и поймал «языка»: история находчивого русского солдата

Еще одна не менее примечательная история произошла с отрядом им. Ворошилова. В бою с немецкими союзниками – венграми, командир роты Азарьян решил догнать и пленить офицера, когда венгерский отряд покинул поле боя.

Дело было в апреле. Бездорожье, распутица, непролазная грязь затрудняли движение. Враг мог улизнуть. И тогда Азарьян избавился от тяжелых сапог, ускорился и босиком нагнал удирающего венгра. И приволок в отряд, постоянно находясь при этом под шквальным огнем. Отряд заполучил ценного «языка».

И это лишь крохотная часть случаев, когда простые бойцы находили такой способ выхода из ситуации, чтобы извлечь из нее максимум пользы. И из таких маленьких решений, как полотно из нитей, создавалось общее дело – стремление к победе и безопасной мирной жизни.