Избавился от обуви и поймал «языка»: история находчивого русского солдата

Даже в сложных условиях могут происходить всякие курьёзные случаи. А уж на войне смекалка и находчивость не раз спасали человеческие жизни. Если их правильно применить.
Отряды партизан создавались практически на всей оккупированной фашистами территории СССР. И сворачивали немцам кровь, создавая массу проблем, от незначительных до серьезных диверсий и полноценных боев.
И в обрывочных воспоминаниях, которые некоторые бойцы сохранили в форме записок, есть немало примеров того, как житейская мудрость помогала спастись и выпутаться из сложных ситуаций.
Наглядным доказательством служат воспоминания главы Центрального штаба Малина, к примеру, случай с партизаном Кузиным.
Отряд организовал засаду, в которую угодили немцы. Но оказали яростное сопротивление и почти прорвали оцепление. И тут Кузин неожиданно вскочил на подножку машины, возглавлявшей колонну, и застрелил водителя и пассажира-офицера. Автомобиль перегородил дорогу, и автоколонна застряла. Следующая машина врезалась в дерево, еще одна напоролась на мину. Остальные партизаны забросали гранатами, а Кузин уложил еще пятерых немцев из нагана. В итоге короткой стычки фашисты потеряли 7 машин и порядка 30 человек.
Еще одна не менее примечательная история произошла с отрядом им. Ворошилова. В бою с немецкими союзниками – венграми, командир роты Азарьян решил догнать и пленить офицера, когда венгерский отряд покинул поле боя.
Дело было в апреле. Бездорожье, распутица, непролазная грязь затрудняли движение. Враг мог улизнуть. И тогда Азарьян избавился от тяжелых сапог, ускорился и босиком нагнал удирающего венгра. И приволок в отряд, постоянно находясь при этом под шквальным огнем. Отряд заполучил ценного «языка».
И это лишь крохотная часть случаев, когда простые бойцы находили такой способ выхода из ситуации, чтобы извлечь из нее максимум пользы. И из таких маленьких решений, как полотно из нитей, создавалось общее дело – стремление к победе и безопасной мирной жизни.
Источник:
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