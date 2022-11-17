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Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и огнеметом?

Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и огнеметом?

Автор:
17 ноября 2022 12:06
Сообщество : Военное
Метки: Дмитрий Еськов   Москва   Награда   война   героизм   оборона   подвиг   т-34   танк   экипаж   
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Основная масса военных историков сходится во мнении, что битва под Москвой стала не только решающим сражением, переломившим ход войны. Она показала, что фашистов можно победить, и подарила надежду миллионам.

Увидев результаты, Штаты и Британия активизировали поставки по ленд-лизу, ускорившие победу. А благодаря итогу уже японские милитаристы полностью похоронили идею нападения на СССР.

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Но силы врага оставались серьезными. И уже в феврале новое наступление красноармейцев оказалось безрезультатным. Немцы подтянули усиление с других фронтов и из Европы и подготовили мощнейшую линию укрепления. Но Красная армия периодически возобновляла атаки.

И отдельные воины демонстрировали такие чудеса героизма, в которые сложно поверить. Яркий пример – подвиг экипажа лейтенанта Еськова. Фактически машина превратилась в осажденную мини-крепость, которую гитлеровцы накрыли непрекращающимся шквальным огнем.

Ночью 1 марта 1942 года 438-й танковый батальон получил приказ пробить оборону врага и выйти к городу Юхнов. В атаке принимал участие и взвод лейтенанта Еськова. Дмитрию было всего 19 лет, и после окончания танкового училища осенью прошлого года он практически сразу принял участие в боях в составе 16-й армии Рокоссовского под столицей. В конце зимы он потерял танк, чудом остался в живых и вернулся в строй с новым Т-34 и новым экипажем.

Бойцы предусмотрительно запаслись патронами, забросив на броню несколько ящиков. Экипаж рассчитывал на внезапность, но дело усугубляла очень сильная линия вражеской обороны.

Подступы к траншеям  были заминированы, а огромные снежные насыпи залиты водой, что превратило их неприступные ледяные замки. Танк приближался очень медленно, без света.

Занялся рассвет, и немцы заметили танки уже на подступе к линии обороны. Машина Еськова смогла пройти между двумя снежными насыпями и начала атаку. Один из снарядов попал в танк, но броня осталась цела. Прямой наводкой бойцы расправились с одним расчетом, а другой покинул поле боя.

Экипаж лейтенанта смог расправиться с четырьмя противотанковыми орудиями, уничтожить миномет, три пулеметных точки и порядка 50 единиц живой силы противника.

Но машина оказалась серьезно повреждена. Залпом танку раздробило гусеницы, повредило двигатель и разорвало люк. Весь экипаж был контужен, а стрелку люком повредило ногу. Пехотинцы попытались организовать обездвиженной машине прикрытие. Но немцы открыли шквальный огонь, и бойцам пришлось отступить.

В результате оставшиеся шесть человек – три десантника и три танкиста заняли оборону, устроившись под танком. Запасы были скудными: всего 20 снарядов, 25 гранат, несколько дисков к пулемету. Правда, на броне оставались ящики с патронами, которые подходили и для танкового пулемета. Но как туда добраться?

Механик Штокалюк под прикрытием одного из десантников заминировал подход к машине, задействовав немецкие мины, вывернутые взрывной волной. Ночью немцы, облаченные в маскировочные халаты, пошли на штурм, но подорвались на своих же собственных минах. Экипаж усилил панику и потери, забросав врага гранатами.

Атаки возобновились. Еськов и Медведев вручную вращали башню, расстреливая наступавших из пулемета и пушки. Десантники вели прицельный огонь из винтовок, а механик – из трофейного автомата.

Спустя двое суток атак гитлеровцы подтащили две пушки, но броню не пробили. А попадание в моторный отсек ничего не дало: он давно был пробит, масло вытекло, и танк просто задымил, но не вспыхнул. Еськову удалось вывести оба орудия из строя.

Немцы даже пытались подтянуть огнемет. Но бойцы не подпустили его на близкое расстояние. Один десантник в ходе обороны погиб. Все остальные члены группы была ранены, Еськов – дважды. Добивал измученных людей и холод: ночью температура падала до -15 градусов. Но залпы «Катюш», которые экипаж услышал утром 4 марта, подарили надежду: началась атака Красной Армии. Бойцы подошли к позиции, которую экипаж удерживал трое суток.

Юхнов освободили. За подвиг бойцов наградили орденом Красной Звезды. Еськов получил следующее звание и орден Красного Знамени. К концу войны у Дмитрия Павловича было уже шесть орденов. Правда, главный орден своей страны, которую он защищал ценой своей крови, он так и не получил. Впрочем, он все равно вошел в список танкистов-асов, уничтожив в ходе боев 11 вражеских машин, и навсегда остался в народной памяти как герой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дмитрий Еськов   Москва   Награда   война   героизм   оборона   подвиг   т-34   танк   экипаж   
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Влад 21 минуту назад
вот настоящие ГЕРОИ!
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