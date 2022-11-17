Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и огнеметом?

Ночью 1 марта 1942 года 438-й танковый батальон получил приказ пробить оборону врага и выйти к городу Юхнов. В атаке принимал участие и взвод лейтенанта Еськова. Дмитрию было всего 19 лет, и после окончания танкового училища осенью прошлого года он практически сразу принял участие в боях в составе 16-й армии Рокоссовского под столицей. В конце зимы он потерял танк, чудом остался в живых и вернулся в строй с новым Т-34 и новым экипажем.

Бойцы предусмотрительно запаслись патронами, забросив на броню несколько ящиков. Экипаж рассчитывал на внезапность, но дело усугубляла очень сильная линия вражеской обороны.

Подступы к траншеям были заминированы, а огромные снежные насыпи залиты водой, что превратило их неприступные ледяные замки. Танк приближался очень медленно, без света.