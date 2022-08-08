Улыбка, осветившая лагерь смерти Освенцим

Спокойный уверенный взгляд и обезоруживающая улыбка. Такой осталась в памяти людской Мари-Луиза Мору – девушка, ставшая символом силы духа даже в таком страшном месте, где не оставалось надежды.
Весной 1942 года девушка, которую родные и друзья звали Лизетта, принесла цветы к мемориалу в городке Порт-Луи, который был воздвигнут в честь погибших в годы Первой мировой.
Страна на тот момент уже два года как находилась под властью фашистской Германии. И, пожалуй, главной проблемой движения Сопротивления было не отсутствие опыта ведения боевых действий и не нехватка оружия. А доносы. Их люди, пытавшиеся выиграть для себя более благоприятные условия, строчили пачками: кто, когда, где, почему… Даже немцы поражались такой «плодовитости» в части их написания.
Мари-Луиза Мору тоже пала жертвой одной из таких лживых кляуз. Девочка появилась на свет 27 июля 1925 года в обычной семье рабочего и продавщицы рыбы. Позднее у пары родились еще двое детей, и Лизетта помогала ухаживать за младшими. После окончания школы девушка отучилась на швею, но карьеру пришлось отложить: началась война, и людям было не до обновок.
Вместе с двумя младшими братишками Лиза росла на рассказах о героическом дедушке, который погиб на Марне в годы Первой мировой войны. После оккупации Мору вела себя довольно дерзко и вызывающе. Ходили слухи, что она состояла в Сопротивлении, вместе с друзьями распространяла антифашистские листовки.
Некая дама – коллега по цеху, выяснила, что Лизетта ведет списки лояльно настроенных по отношению к оккупантам и сотрудничающих с ними французов. Кому-то рассказала, тот передал дальше. Информация дошла до немцев. Сразу вспомнились и злополучные цветы, возложенные к мемориалу, и обрывочные слухи.
С допроса девушка не вернулась и попала в жуткий лагерь Руалье под французской столицей. Там содержались так называемые «вражеские элементы» – люди, выступившие против фашистов. Лиза стала заключенной под номером 1332.
Сотни людей, попавших в Руалье по политическим, а то и вовсе надуманным причинам, населяли бараки. Среди них были и известные персоны, к примеру, по слухам там находился сын балерины Матильды Кшесинской Владимир, ради освобождения которого та добилась встречи с самим Мюллером.
Но у основной массы заключенных влиятельных родственников не было. В их число попала и Лизетта, которую, как и многих, заставили сесть в «поезд смерти», едущий в Освенцим-Биркенау.
На этом фото Лизетта, которой уже довелось пройти круги местного ада. Девушку обрили, набили номер, отобрали все личные вещи и выдали робу. Нечеловеческие условия и свирепствовавшие в Освенциме болезни не способствовали хорошему здоровью. И весной того же года юной красавицы, которая встретила только 17 весну своей жизни и так вызывающе улыбалась в объектив, не стало.
Женщину, сообщившую немцам о Мору, после войны судили, приговорив к 3 годам лишения свободы за сотрудничество с германскими агентами. А на семейной могиле Мору лежит доска в память об отважной Лизетте, сумевшей найти в себе силы для улыбки в лагере смерти. На доске выбиты слова «Мари-Луизе Мору, которая умерла за Францию в Освенциме 24 апреля 1943 года в возрасте 17 с половиной лет, преданная двумя француженками 8 декабря 1942 года».
Источник:
АНТИФИШКИ
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В "жутком" лагере были разрешены посылки из дома и письма, в т.ч. по линии Красного Креста. Обращение с заключёнными было сносным.
Кстати, героиня отправилась во Фронтшталаг 122 с формулировкой "за клевету на немецкую армию".