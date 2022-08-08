Улыбка, осветившая лагерь смерти Освенцим

Мари-Луиза Мору тоже пала жертвой одной из таких лживых кляуз. Девочка появилась на свет 27 июля 1925 года в обычной семье рабочего и продавщицы рыбы. Позднее у пары родились еще двое детей, и Лизетта помогала ухаживать за младшими. После окончания школы девушка отучилась на швею, но карьеру пришлось отложить: началась война, и людям было не до обновок.

Вместе с двумя младшими братишками Лиза росла на рассказах о героическом дедушке, который погиб на Марне в годы Первой мировой войны. После оккупации Мору вела себя довольно дерзко и вызывающе. Ходили слухи, что она состояла в Сопротивлении, вместе с друзьями распространяла антифашистские листовки.