Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой Звездой?

Ценой невероятных усилий ей удалось вытащить девчонок из водоворота, но у нее самой уже не осталось сил на то, чтобы преодолеть силу глубинного течения. Сестры позвали на помощь взрослых. Люди прибежали буквально через 10 минут и начали проводить реанимационные мероприятия. Но их старания не увенчались успехом: Марину не удалось вернуть к жизни.

В тот год девушка окончила школу и планировала продолжить учебу в городе. Педагоги отзывались о ней как о целеустремленной и серьезной девушке, которая не только отличалась прилежанием в учебе, но и серьезно относилась к любому доверенному делу.