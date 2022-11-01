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Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой Звездой?

Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой Звездой?

Автор:
01 ноября 2022 13:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Марина Плотникова   Награда   героизм   звание   молодость   память   подвиг   спасение   
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За все время существования этой награды звания Герой России были удостоены только 17 представительниц слабого пола. Первый и самой юной стала Марина Плотникова.

Ценой своей жизни девушка спасла тонущих детей. Трагедия развернулась в долине Хопра, где расположилось село Зубрилово.

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Хотя река в той области спокойная, но встречаются затоны и опасные придонные водовороты. В последний день июня 1991 года сюда пришли освежиться местные девчонки Лена и Жанна Плотниковы с подругой Наташей Воробьевой. Немного позднее к ним присоединилась старшая сестра девочек Марина Плотникова. Пока школьницы плескались на мелководье, все было отлично. Но в какой-то момент Наталья попала в подводный обрыв, обнаружившийся под берегом. Все сестры бросились ей на помощь. Марина смогла вытолкнуть девочку в прибрежные кусты. Но в этот момент увидела, что на дно затягивает уже ее сестренок.

Ценой невероятных усилий ей удалось вытащить девчонок из водоворота, но у нее самой уже не осталось сил на то, чтобы преодолеть силу глубинного течения. Сестры позвали  на помощь взрослых. Люди прибежали буквально через 10 минут и начали проводить реанимационные мероприятия. Но их старания не увенчались успехом: Марину не удалось вернуть к жизни.

В тот год девушка окончила школу и планировала продолжить учебу в городе. Педагоги отзывались о ней как о целеустремленной и серьезной девушке, которая не только отличалась прилежанием в учебе, но и серьезно относилась к любому доверенному делу.

Трагическое событие осветила местная пресса. Затем о самоотверженности и героизме девушки узнала вся страна. Ведь смелость Марины не уступала отваге детей, которые сражались наравне со взрослыми в период Великой Отечественной.

25 августа 1992 года девушке было присвоено звание Героя России. Марина оказалась самой юной из женщин, удостоенных этого звания. В общем списке чуть младше оказался только еще один парень, Магомед Ташухаджиев, тоже погибший при спасении своих родных.

Начиная с 2004 года имя Марины Плотниковой носила школа в ее родном селе, где училась девушка. В Тамале на аллее Героев установили бюст в ее честь. Здесь, как и на месте захоронения в родной деревне, всегда лежат свежие цветы.


Источник:

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Метки: Марина Плотникова   Награда   героизм   звание   молодость   память   подвиг   спасение   
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5  комментариев
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53k
zloykoyot Час назад
Ну что сказать, молодец. Земля пухом и вечная память. Неизвестно как бы сложилась её жизнь дальше, но свои 17 лет она не зря прожила. Я думаю, что ТАМ, где она сейчас, её поступок тоже оценили по достоинству.
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27k
Ваня 22 минуты назад
светлая ей память, гражданский подвиг тоже подвиг... но меня смущает фраза "школа носила имя"... что неужели школу ликвидировали?..
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13k
Majul Полчаса назад
Настоящий Человек, отдала свою жизнь, чтобы жили другие, это очень много стоит.
Вечная память!
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8k
krivsan Час назад
"17 лет,девушка, поступок достойны,сильная духом ,жалко" вот про таких надо говорить и рассказывать(p .s некоторые мужского пола в 17 лет только и умеют" подвороты"в штанах делать на зиму)
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
Настоящая Девушка и Женщина и Человек!!!
Марина! Спи спокойно! Поколения Тебя не забудут!!!
Ты не зря жила!!!
Спасибо ТЕБЕ за всё!!!
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