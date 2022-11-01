Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой Звездой?

За все время существования этой награды звания Герой России были удостоены только 17 представительниц слабого пола. Первый и самой юной стала Марина Плотникова.
Ценой своей жизни девушка спасла тонущих детей. Трагедия развернулась в долине Хопра, где расположилось село Зубрилово.
Хотя река в той области спокойная, но встречаются затоны и опасные придонные водовороты. В последний день июня 1991 года сюда пришли освежиться местные девчонки Лена и Жанна Плотниковы с подругой Наташей Воробьевой. Немного позднее к ним присоединилась старшая сестра девочек Марина Плотникова. Пока школьницы плескались на мелководье, все было отлично. Но в какой-то момент Наталья попала в подводный обрыв, обнаружившийся под берегом. Все сестры бросились ей на помощь. Марина смогла вытолкнуть девочку в прибрежные кусты. Но в этот момент увидела, что на дно затягивает уже ее сестренок.
Ценой невероятных усилий ей удалось вытащить девчонок из водоворота, но у нее самой уже не осталось сил на то, чтобы преодолеть силу глубинного течения. Сестры позвали на помощь взрослых. Люди прибежали буквально через 10 минут и начали проводить реанимационные мероприятия. Но их старания не увенчались успехом: Марину не удалось вернуть к жизни.
В тот год девушка окончила школу и планировала продолжить учебу в городе. Педагоги отзывались о ней как о целеустремленной и серьезной девушке, которая не только отличалась прилежанием в учебе, но и серьезно относилась к любому доверенному делу.
Трагическое событие осветила местная пресса. Затем о самоотверженности и героизме девушки узнала вся страна. Ведь смелость Марины не уступала отваге детей, которые сражались наравне со взрослыми в период Великой Отечественной.
25 августа 1992 года девушке было присвоено звание Героя России. Марина оказалась самой юной из женщин, удостоенных этого звания. В общем списке чуть младше оказался только еще один парень, Магомед Ташухаджиев, тоже погибший при спасении своих родных.
Начиная с 2004 года имя Марины Плотниковой носила школа в ее родном селе, где училась девушка. В Тамале на аллее Героев установили бюст в ее честь. Здесь, как и на месте захоронения в родной деревне, всегда лежат свежие цветы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вечная память!
Марина! Спи спокойно! Поколения Тебя не забудут!!!
Ты не зря жила!!!
Спасибо ТЕБЕ за всё!!!