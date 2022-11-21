Обошёлся в копеечку: пол в спальне из 20 тысяч монет

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Пользователь Reddit с псевдонимом Jake0111 показал, как выкладывал пол из медных монеток. Его жена работает в магазине плитки, поэтому плитку уже видеть не может. Поэтому Джейк решил удивить жену, а заодно сделать в своем доме что-то уникальное и забавное.
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Он сразу же принялся приклеивать их к полу одну за другой. Каждый ряд - примерно 100 монет
Какой блестящий пол. Когда все монеты были уложены, Джейк покрыл пол самовыравнивающейся эпоксидной смолой
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: DIY или Сделай сам забавно мозаика мозаичный монеты пол своими руками сделай сам эпоксидная смола
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А так это всё звездёжь, что монеты он в банке обменял. Они в строительных продаются в коробках, как шурупы. Есть разноцветные, есть "новые" блестящие.