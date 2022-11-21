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Обошёлся в копеечку: пол в спальне из 20 тысяч монет

Обошёлся в копеечку: пол в спальне из 20 тысяч монет

Автор:
21 ноября 2022 14:34
Сообщество : Сделай сам!
Метки: DIY или Сделай сам   забавно   мозаика   мозаичный   монеты   пол   своими руками   сделай сам   эпоксидная смола   
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Пользователь Reddit с псевдонимом Jake0111 показал, как выкладывал пол из медных монеток. Его жена работает в магазине плитки, поэтому плитку уже видеть не может. Поэтому Джейк решил удивить жену, а заодно сделать в своем доме что-то уникальное и забавное.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: DIY или Сделай сам   забавно   мозаика   мозаичный   монеты   пол   своими руками   сделай сам   эпоксидная смола   
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11  комментариев
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63k
Татьяна Юсова Час назад
Современный британский пенни имеет диаметр 15 мм, то есть 100 монет в ряду – это примерно 1,5 метра. Что-то узковатая спальня получается...
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91k
sapér Vodička 6 минут назад
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12k
Александр 15 минут назад
Для перфекционистов)))
А так это всё звездёжь, что монеты он в банке обменял. Они в строительных продаются в коробках, как шурупы. Есть разноцветные, есть "новые" блестящие.
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1k
ChePaev Полчаса назад
его могут наказать за это, если эти монеты эти все еще приняты к обращению. Сами деньги, как вещь, принадлежат госбанку страны, как у нас на деньгах написано что это билет Банка России, и за использование их не по прямому назначению может быть статья уголовная или административная
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4k
Александр Николаевич 55 минут назад
А где резиновый коврик?
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Александр Николаевич Час назад
Что делает кот,когда ему делать нечего? ... Правильный ответ:
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