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Очумелые ручки: 20 ужасных, но весьма креативных творений рук человеческих

Очумелые ручки: 20 ужасных, но весьма креативных творений рук человеческих

Автор:
10 марта 2023 19:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Юмор   гениально   забавно   очумелые ручки   своими руками   сделай сам   
1734
21

Голь, как известно, на выдумки хитра. Впрочем, если судить по этой подборке, людям свойственно проявлять чудеса изобретательности не только в нужде, но и просто от большой скуки. Результаты, правда, оставляют желать лучшего...

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   гениально   забавно   очумелые ручки   своими руками   сделай сам   
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2  комментария
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Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
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Алексей 16 минут назад
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