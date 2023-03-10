Очумелые ручки: 20 ужасных, но весьма креативных творений рук человеческих

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Голь, как известно, на выдумки хитра. Впрочем, если судить по этой подборке, людям свойственно проявлять чудеса изобретательности не только в нужде, но и просто от большой скуки. Результаты, правда, оставляют желать лучшего...
1. "У кресла отвалилось колесико, и его нельзя было прикрепить обратно, так что пришлось импровизировать с банкой Pringles, болторезом и скотчем"
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3. "Превратил ламповый телевизор в тумбу-консоль. Как будто со страниц мебельного каталога"
17. "Я работаю в ИТ, один из техников прислал мне это. Немного завидую, я бы ни за что не додумался"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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