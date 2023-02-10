Мозаичный кухонный стол - своими руками

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Домохозяйка решила украсить чем-нибудь скучный кухонный стол - и не смогла остановиться, пока не превратила его в произведение искусства.
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Для начала нужно продумать дизайн. Возможностей много - пустое пространство почти безгранично
Это трудоемкий проект, потому что каждый кусок мозаики приходится подгонять по отдельности
Автор проекта с самого начала решила покрыть стол мозаикой целиком, не оставив ни одного пустого пространства
Автор хотела использовать как можно больше цветов. Разноцветные цепочки плиток помогут добавить красок
Подобный крупный проект хорош тем, что в нем можно использовать маленькие кусочки мозаики, оставшиеся от других работ
Теперь пришло время затирки. Она заполнит любые крошечные пространства, которые не получилось выложить кусочками стекла
Затиркой следует покрыть сразу все пространство - тогда не придется возвращаться к ней во второй раз
Источник: — переведено специально для fishki.net
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