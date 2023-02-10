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Мозаичный кухонный стол - своими руками

Мозаичный кухонный стол - своими руками

Автор:
10 февраля 2023 12:59
Сообщество : Сделай сам!
Метки: интересно   мозаика   обновление   проект   своими руками   сделай сам   стол   украшаем дом   
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Домохозяйка решила украсить чем-нибудь скучный кухонный стол - и не смогла остановиться, пока не превратила его в произведение искусства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   мозаика   обновление   проект   своими руками   сделай сам   стол   украшаем дом   
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2  комментария
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27k
Ваня 2 минуты назад
это хорошо когда руки растут из нужного места...
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5k
5 копеек 2 минуты назад
Труда много (
лайк+), но и ..."пестроты" цветовой – тоже. Если женщинам нравиться – желаю им приятного аппетита на этой ("индивидуальном стандартному кухонному столу") площадке.
Лично я "злоупотреблять" за этим изделием не рискнул бы – шибко близко тама коготками цокает белочка


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