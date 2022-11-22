Когда хочешь Porsche, а у тебя есть только квадроцикл

Создатель этого шедевра, безусловно, достоин войти в анналы истории как человек, который сумел воплотить свою золотую мечту. Ему хотелось рассекать по городу на Porsche, но где же взять столько денег? Однако, как вы сейчас увидите, нет ничего невозможного!

0 Эта вещь не похожа ни на что, что вы когда-либо видели. Ее создал либо безумец, либо гений.

Он начал с этого квадроцикла. Эта штука довольно большая, но послужит подходящей основой 0 Источник:

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Затем он сделал картонные шаблоны в масштабе Porsche 911 0 Источник:

Вот квадроцикл со всеми шаблонами, размещенными вокруг рамы 0 Источник:

Корпус автомобиля будет сформирован трубами из ПВХ, проложенными по контурам картона. Они и создадут форму автомобиля 0 Источник:

Трубы скрепляются простой транспортировочной лентой. Это, безусловно, долгий и кропотливый процесс 0 Источник:

Это задняя часть уже без картонных выкроек. Эта штука скреплена огромным количеством скотча 0 Источник:

А ведь похоже! 0 Источник:

Далее "скелет" обклеивается пленкой уже полностью, чтобы создать поверхность 0 Источник:

Установлены рабочие задние фонари. Гулять так гулять! 0 Источник:

Потом фары. Просто поразительно, насколько детально создатель этой копии подошел к своему проекту 0 Источник:

Есть даже багажник, который открывается и закрывается 0 Источник:

"Автомобиль" полностью обклеен транспортировочной лентой, что позволит разместить поверх него слой золотой фольги 0 Источник:

Тут уже понятно, каким будет окончательный вид этого удивительного транспортного средства 0 Источник:

Вряд ли ему понадобится бензин, но кадр хороший 0 Источник:

Зато во время движения по городу механические поломки будут минимальными 0 Источник:

На улицах эта вещь, безусловно, привлекает внимание 0 Источник:

Ещё бы! 0 Источник: