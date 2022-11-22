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Когда хочешь Porsche, а у тебя есть только квадроцикл

Когда хочешь Porsche, а у тебя есть только квадроцикл

Автор:
22 ноября 2022 14:01
Сообщество : Сделай сам!
Метки: забавно   золотые руки   идея   квадроцикл   необычный авто   ну и ну   переделка   своими руками   сделай сам   
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Создатель этого шедевра, безусловно, достоин войти в анналы истории как человек, который сумел воплотить свою золотую мечту. Ему хотелось рассекать по городу на Porsche, но где же взять столько денег? Однако, как вы сейчас увидите, нет ничего невозможного!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   золотые руки   идея   квадроцикл   необычный авто   ну и ну   переделка   своими руками   сделай сам   
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satra 23 минуты назад
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Мариус 10 минут назад
Знаю, что это занудство, но это не квадроцикл, а веломобиль
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