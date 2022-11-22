Когда хочешь Porsche, а у тебя есть только квадроцикл

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Создатель этого шедевра, безусловно, достоин войти в анналы истории как человек, который сумел воплотить свою золотую мечту. Ему хотелось рассекать по городу на Porsche, но где же взять столько денег? Однако, как вы сейчас увидите, нет ничего невозможного!
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Корпус автомобиля будет сформирован трубами из ПВХ, проложенными по контурам картона. Они и создадут форму автомобиля
Трубы скрепляются простой транспортировочной лентой. Это, безусловно, долгий и кропотливый процесс
Это задняя часть уже без картонных выкроек. Эта штука скреплена огромным количеством скотча
Потом фары. Просто поразительно, насколько детально создатель этой копии подошел к своему проекту
"Автомобиль" полностью обклеен транспортировочной лентой, что позволит разместить поверх него слой золотой фольги
Источник: — переведено специально для fishki.net
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