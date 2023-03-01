Всё гениальное просто: 25 проблем, решённых своими силами

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Добро пожаловать в удивительный мир Самоделкиных — людей с инженерным складом ума и простыми, но рабочими идеями о том, как сделать или починить что-то нужное. Сабреддит Redneck Engineering рассказывает именно о таких примерах человеческой гениальности, когда найденный выход оказывается простым и даже в какой-то степени изящным.
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4. «Мой коллега сделал магнитную швабру для очистки нашей парковки от металла — после того, как другая коллега пробила шину гвоздём. Должен сказать, это работает очень хорошо»
9. «Потеряли завинчивающуюся крышку от надувного матраса. Это была третья по счёту бутылка и она подошла»
15. «Забыл купить занавеску для душа в новую квартиру. К счастью, нашлись большие мешки для мусора и скотч»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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