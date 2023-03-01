Всё гениальное просто: 25 проблем, решённых своими силами

Redkey P9 : вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль

25 примеров хендмейда, за который не стыдно

25 уникальных вещей, сделанных талантливыми мастерами

Обошёлся в копеечку: пол в спальне из 20 тысяч монет

Масштабный проект "Сделай сам": настольная игра-стратегия своими руками

Люди, которые могут починить все что угодно одним только взглядом и щепоткой абсурда