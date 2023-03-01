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Всё гениальное просто: 25 проблем, решённых своими силами

Всё гениальное просто: 25 проблем, решённых своими силами

Автор:
01 марта 2023 16:59
Сообщество : Сделай сам!
Метки: DIY или Сделай сам   гениальные идеи   гении ремонта   забавно   самоделкин   сделай сам   чёртовы гении   я у мамы инженер   
1774
26

Добро пожаловать в удивительный мир Самоделкиных — людей с инженерным складом ума и простыми, но рабочими идеями о том, как сделать или починить что-то нужное. Сабреддит Redneck Engineering рассказывает именно о таких примерах человеческой гениальности, когда найденный выход оказывается простым и даже в какой-то степени изящным.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: DIY или Сделай сам   гениальные идеи   гении ремонта   забавно   самоделкин   сделай сам   чёртовы гении   я у мамы инженер   
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6  комментариев
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3k
Станнис 12 минут назад
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Maxim Минуту назад
Самоподдерживающийся костёр, который горит 14 часов - вроде прикольно, но при ветре эта конструкция разгорится целиком
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25k
Serg2001 22 минуты назад
"Подставки для тако из пивных банок". Выглядит как завтрак бомжей...)
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Лимонадный Джо Полчаса назад
Однозначно, кое-что обязательно возьму на заметку!
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32k
Юр21 Полчаса назад
Отбивные с костью?!
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