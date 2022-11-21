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25 примеров урбанистического ада, в котором кому-то приходится жить

25 примеров урбанистического ада, в котором кому-то приходится жить

Автор:
21 ноября 2022 14:12
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: бетонные джунгли   город   города мира   городская жизнь   городская застройка   городской ад   каменные джунгли   урбанистический ад   
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4,4 миллиарда жителей, или около 56% населения мира, живут в городах. Reddit-сообщество Urban Hell ("Городской ад") рассматривает самые неприглядные стороны "бетонных джунглей". Картина рисуется довольно печальная, но есть и забавные снимки!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бетонные джунгли   город   города мира   городская жизнь   городская застройка   городской ад   каменные джунгли   урбанистический ад   
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24  комментария
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9k
antonium Час назад
35 подъездов, 3708 квартир и огромная парковка вместо двора главный "человейник" всея Руси. Дом в Мурино.
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5k
Axel 19 минут назад
1. Это где-то в Германии

Берлин, район Новый Кёлльн (Bezirk Neukölln), Солнечная аллея (Sonnenallee)

https://www.berliner-kurier.de/berlin/irrer-werbe-streit-um-dieses-wohnhaus-in-der-sonnenallee-sitzen-die-mieter-im-dunkeln-li.284372https://www.berliner-kurier.de/berlin/irrer-werbe-streit-um-dieses-wohnhaus-in-der-sonnenallee-sitzen-die-mieter-im-dunkeln-li.284372
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
жаль что некоторые сограждане не понимают как мы хорошо живём в России.
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136k
Александр_17 Час назад
"Поезд едет по железнодорожным путям", есть прочие вариант по чему он может проехать?
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4k
Сергей Семенов Час назад
Это не мусор. Точнее, это не совсем мусор в привычном понимании этого слова.
Это следы грабежей почтовых поездов с посылками с Амазона и прочих крупных маркетплейсов в январе этого года. Вскрывались контейнеры, потрошились посылки, неинтересное для грабителей просто бросалось на пути.
У нас тоже об этом писали:
https://www.kp.ru/daily/27352/4533499/https://www.kp.ru/daily/27352/4533499/
А вот англоязычные источники
https://www.nytimes.com/2022/01/20/us/train-tracks-trash.htmlhttps://www.nytimes.com/2022/01/20/us/train-tracks-trash.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10407467/Train-packages-DERAILS-outside-LA-depot-discarded-parcels-ransacked-thieves.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-10407467/Train-packages-DERAILS-outside-LA-depot-discarded-parcels-ransacked-thieves.html
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4k
Babangdida Час назад
Неужели у них пунктов приёма цветмета нет?
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9k
Б.Касторский Час назад
Не понимаю я подобного нытья. Если не нравится город, можно ведь жить в деревне, например. Чем не рай?)
А город. Что с него взять. Если мегаполис, то следить за ним дорогое удовольствие.
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993
xiba Час назад
Новая Трёхгорка.,Одинцово!!!
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9k
Izrin Maria Час назад
Пригород: автоцентричный, скучный, антиутопический, без души, без культуры, без счастья.
Совсем новый, ещё не заселённый.
Счастье в дом приносят люди.
Они же приносят с собой культуру.
Въедут - наперегонки посадят цветы и деревья, повесят фонарики и скворешники, садики с заднй стороны домов украсят. Дети будут бегать стайками.

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