25 примеров урбанистического ада, в котором кому-то приходится жить

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4,4 миллиарда жителей, или около 56% населения мира, живут в городах. Reddit-сообщество Urban Hell ("Городской ад") рассматривает самые неприглядные стороны "бетонных джунглей". Картина рисуется довольно печальная, но есть и забавные снимки!
1. Арендодатель разместил рекламу на строительных лесах, которые блокируют жителям дома свет и воздух. Они не знают, куда жаловаться. Это где-то в Германии
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9. Головоломка в Сау-Паулу, Бразилия. Никак не проходится. Наверное, нужно начать уровень заново
12. Это самая длинная дорожная пробка из когда-либо зарегистрированных. Китайское национальное шоссе 110 было забито на 100 км в течение 10 дней
18. Стандартный американский пригород: автоцентричный, скучный, антиутопический, без души, без культуры, без счастья
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: бетонные джунгли город города мира городская жизнь городская застройка городской ад каменные джунгли урбанистический ад
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Берлин, район Новый Кёлльн (Bezirk Neukölln), Солнечная аллея (Sonnenallee)
https://www.berliner-kurier.de/berlin/irrer-werbe-streit-um-dieses-wohnhaus-in-der-sonnenallee-sitzen-die-mieter-im-dunkeln-li.284372https://www.berliner-kurier.de/berlin/irrer-werbe-streit-um-dieses-wohnhaus-in-der-sonnenallee-sitzen-die-mieter-im-dunkeln-li.284372
Это следы грабежей почтовых поездов с посылками с Амазона и прочих крупных маркетплейсов в январе этого года. Вскрывались контейнеры, потрошились посылки, неинтересное для грабителей просто бросалось на пути.
У нас тоже об этом писали:
https://www.kp.ru/daily/27352/4533499/https://www.kp.ru/daily/27352/4533499/
А вот англоязычные источники
https://www.nytimes.com/2022/01/20/us/train-tracks-trash.htmlhttps://www.nytimes.com/2022/01/20/us/train-tracks-trash.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10407467/Train-packages-DERAILS-outside-LA-depot-discarded-parcels-ransacked-thieves.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-10407467/Train-packages-DERAILS-outside-LA-depot-discarded-parcels-ransacked-thieves.html
А город. Что с него взять. Если мегаполис, то следить за ним дорогое удовольствие.
Так что останусь в городе. Заботливый дворник подметет у дома, за крышей проследит ТСЖ. Да и стоматолог, случись что, через дорогу.
Совсем новый, ещё не заселённый.
Счастье в дом приносят люди.
Они же приносят с собой культуру.
Въедут - наперегонки посадят цветы и деревья, повесят фонарики и скворешники, садики с заднй стороны домов украсят. Дети будут бегать стайками.
Не украсят. Не посадят. Не повесят. Потому как США - нельзя, чтобы твой дом выделялся. Уличный комитет , или как там он называется, строго определяет, что можно, что нельзя и в какой цвет. Максимум - поставят почтовый ящик.
Но в многоэтажном районе хотя бы есть в короткой пешей доступности множество инфраструктурных объектов - дет.сады, школы, магазины, парки, кафе, детские и спорт.площадки и т.п. А в таких районах без машины никуда. Если это штаты, то ещё и множество ограничений на использование территории около домов.
Для примера, как бывает иначе - наш посёлок. Слева, симпатичные ряды одинаковых домиков - это вот такое, как у них. Хотя на самом деле уже значительно лучше, тут всё такие отдельно стоящие дома, а не таунхаузы. И со своими изолированными двориками. Маленькими, но всё-таки. Всё равно уныло. Сходить туда прогуляться совершенно неинтересно. А справа наш "старый" посёлок. Простой посёлок, без каких-либо замашек на элитность. Сверху выглядит совершенно хаотично. Зато очень приятный "на земле". Большие участки, разная архитектура. Люди живут очень разные по достатку, и это тоже придаёт демократичности, никто не диктует единые правила, всё держится на добрососедстве и взаимоуважении.