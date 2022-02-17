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20 фото, которые показывают обратную сторону больших городов

20 фото, которые показывают обратную сторону больших городов (21 фото)

Автор:
17 февраля 2022 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   город   городской ад   интересное   люди   мегаполис   фото   
3278
21

В рекламных брошюрках и в интернете часто мелькают красивые фотографии знаменитых мегаполисов. Туристам показывают красивые виды, удивительные здания и места. Вот только жители городов знают, как на самом деле сложно жить в таком "человейнике". Они показали все тёмные стороны "городского ада".

Многие люди стремятся перебраться в большие города, ведь это - большие возможности! Однако, вместе с этим автоматически вы получаете грязный воздух, пробки, толпы людей и каменные джунгли. Обо всех этих неудобствах знают местные жители и показывают их в интернете

Бесконечные бетонные джунгли

Несмотря на то, что это выглядит очень красиво, в то же время такие "человейники" немного пугают!

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Вид сверху на Токио. Природе тут не место

Бетонный коридор из домов на Манхэттене

Огромная пробка в Китае на пропускном пункте. Пробка в обе стороны

Удручающая атмосфера глубинки в Техасе

Бангладеш - мусорный город. Улицы столицы буквально утопают в отходах

В Дубае есть не только небоскрёбы. Для бедных построили тысячи однотипных домиков

Город Лаос - самый перенаселённый город в Африке. На дрогах смешались все: люди, автобусы, автомобили и даже повозки

Новый квартал в Малайзии, который больше похож на одну большую бетонную плитку

В Китае в некоторых домах окна выходят во внутренний двор, который выглядит очень мрачно

Красивый пригород во Флориде

В Тегеране улицы без пешеходных переходов и даже без калиток

Ещё одна пробка, в Тегеране

Коммерческое здание в Южной Корее. Оно полностью заполнено рекламой

Удивительная спиральная парковка в Чунцине, Китай

Обычный день в Каире: пробка и тысячи машин

В Стамбуле настолько мало места, что дома строят впритык друг к другу

В Египте волны часто затапливают первые этажи зданий

Ледяная красота! Воркута - самый холодный город России

Жители Хеврона защищают себя от мусора, который скидывают израильцы сверху

Переход на улице Нью-Йорка. Тысячи людей

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Метки: в мире   город   городской ад   интересное   люди   мегаполис   фото   
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14  комментариев
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183
Marius 2 часа назад
В Александрии есть океан? Ахренеть не встать.
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273
kolobok263 Marius 2 часа назад
для людей, сдававших ЕГЭ со шпаргалками, нет разницы, что океан, что Средиземное море))))) потом из них вырастают типы модели псаки))))
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26
gfhdfg fsgdsfg 9 минут назад
Израильцы ...
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3k
Константин Полчаса назад
Реновационные собянинки покажите, о которых тут только платные позитивные новости выкладывают, вот где жопа.
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632
perekrestok 52 минуты назад
Недалеко от МКАД и Калужского шоссе есть Испанские кварталы. Построены недавно. метро нет. Общественный транспорт ходит едва-едва и то не везде. Про парковки даже не говорю. Все это ПОСТРОИЛИ НЕДАВНО. Там надо фото сделать. А желающие могут туда прокатиться.
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13k
Сергей 55 минут назад
Дубай - прям Виварий!
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20
madball2011 Алексей 4 минуты назад
Вивариум
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Так вот как выглядят условия, не совместимые с нормальной жизнью
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15k
Booka1a 2 часа назад
стройка в Стамбуле - просто эпичный звездец
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43k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
адский ад? да это по моему просто офигенно красиво...
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kolobok263 dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Тогда тебе прямиком дорога в Бангладеш. Там офигенно красиво и аромат такой же
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