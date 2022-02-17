20 фото, которые показывают обратную сторону больших городов

Многие люди стремятся перебраться в большие города, ведь это - большие возможности! Однако, вместе с этим автоматически вы получаете грязный воздух, пробки, толпы людей и каменные джунгли. Обо всех этих неудобствах знают местные жители и показывают их в интернете

Бесконечные бетонные джунгли

Несмотря на то, что это выглядит очень красиво, в то же время такие "человейники" немного пугают!