20 фото, которые показывают обратную сторону больших городов

В рекламных брошюрках и в интернете часто мелькают красивые фотографии знаменитых мегаполисов. Туристам показывают красивые виды, удивительные здания и места. Вот только жители городов знают, как на самом деле сложно жить в таком "человейнике". Они показали все тёмные стороны "городского ада".
Многие люди стремятся перебраться в большие города, ведь это - большие возможности! Однако, вместе с этим автоматически вы получаете грязный воздух, пробки, толпы людей и каменные джунгли. Обо всех этих неудобствах знают местные жители и показывают их в интернете
Бесконечные бетонные джунгли
Несмотря на то, что это выглядит очень красиво, в то же время такие "человейники" немного пугают!
Вид сверху на Токио. Природе тут не место
Бетонный коридор из домов на Манхэттене
Огромная пробка в Китае на пропускном пункте. Пробка в обе стороны
Удручающая атмосфера глубинки в Техасе
Бангладеш - мусорный город. Улицы столицы буквально утопают в отходах
В Дубае есть не только небоскрёбы. Для бедных построили тысячи однотипных домиков
Город Лаос - самый перенаселённый город в Африке. На дрогах смешались все: люди, автобусы, автомобили и даже повозки
Новый квартал в Малайзии, который больше похож на одну большую бетонную плитку
В Китае в некоторых домах окна выходят во внутренний двор, который выглядит очень мрачно
Красивый пригород во Флориде
В Тегеране улицы без пешеходных переходов и даже без калиток
Ещё одна пробка, в Тегеране
Коммерческое здание в Южной Корее. Оно полностью заполнено рекламой
Удивительная спиральная парковка в Чунцине, Китай
Обычный день в Каире: пробка и тысячи машин
В Стамбуле настолько мало места, что дома строят впритык друг к другу
В Египте волны часто затапливают первые этажи зданий
Ледяная красота! Воркута - самый холодный город России
Жители Хеврона защищают себя от мусора, который скидывают израильцы сверху
Переход на улице Нью-Йорка. Тысячи людей
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