Селюки, восставшие на город

Причем вражда галицийского «рогулья» к горожанам была одним из главных мотивов обеих майданов и последующей украинизации, которая по определению есть борьба с культурой и интеллектуальным началом, хотя бы в силу навязываемого галичанского наречия, смешного и примитивного, которое не то что научную дискуссию превращает в передачу «Аншлаг», а даже самый трагический кинофильм – в комедию.



И 83% жителям украины, для которых родным языком является русский, приходится делать вид, что они знают это «хохляцкое эсперанто» – украинскую мову с её неустоявшейся лексикой и обилием вымышленных слов (часть из которых «носители языка» сами генерируют на ходу), то есть кривляться и клоуничать, тем самым позволяя не только растоптать свое человеческое достоинство, но и навязать чужие правила игры.



Замешанная на зависти ненависть селюков к горожанам обрела идеологическое обоснование в документах ОУН (запрещена в России). Так, директива «головного провода» организации, подписанная в мае 1941 года Степаном Бандерой гласила: «Села бросить на города! Там основной нерв враждебной власти».



Спустя 34 года другой «вождь» Пол Пот учил: «Существование городов создает неравенство между жителями. Город — обитель порока; можно изменить людей, но не города».



Но если полпотовцы стремились просто уничтожить города как таковые, то украинские «красные кхмеры», которые также ненавидят образованных людей и стремятся уничтожить Церковь, ставят не менее амбициозную задачу: превратить русские города – Киев, Одессу, Николаев, Чернигов, Харьков – в галицийские хутора, жители которых ходят в вышиванках и выращивают цибули на площадях, как это было после евромайдана на «Площади незалежности».



Впрочем, сегодня реальность такова, что вот-вот начнется незапланированный исход из оскверненных галичанами русских городов. Украинский политолог и русофоб, бывший советник главы государства Олег Соскин, призвал всех украинцев покинуть города, где остановилось производство, нет элементарных удобств: воды и канализации. Состояние экономики страны он назвал граничащим с катастрофой: «Переработка падает, экономика падает, банки еле держатся. Поэтому девальвация, инфляция. <…> Не задерживайтесь в городах-призраках».



Продолжим параллели: 17 апреля 1975 года Пол Пот отдал приказ о насильственной ассимиляции 13 национальных меньшинств, живущих в Демократической Кампучии. Им было приказано говорить на кхмерском языке, а тех, кто не мог говорить по-кхмерски, предлагалось «убирать с глаз долой».



«Красные кхмеры» попытались ликвидировать буддизм – религию, которую исповедовали 85% населения.



По изуверской теории Пол Пота, Камбоджа, чтобы достичь прогресса, должна была повернуть вспять, отречься от всего «колониального наследия»: городов, университетов, науки, медицины, системы образования, «буржуазных ценностей и идеалов».



Примечательно, что даже красно-черный флаг с «виселичным» крестом «красных кхмеров» был практически такой же, как у запрещенной в России УНА-УНСО.



Программы и тех, и других селюков, восставших на город, очень сходны в своей безумной попытке «обратить время вспять», чтобы обрести никогда не существовавшую «национальную гармонию», похищенную инородцами, и «вернуться в золотой век», и являются глубоко суицидальными.



Хотя кладбища на украине и растут стремительно, но ликвидация населения не приняла пока такого размаха и столь радикальных форм как в Камбодже. Ну, так еще все впереди.



В обоих случаях убийственная, разрушительная агрессия обращена прежде всего на своих же сограждан, и как ВС Вьетнама защитили камбоджийцев от окончательного истребления, так и Русской Армии предстоит спасти население украины от бандеровцев.