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35 антиутопических примеров "городского ада"

35 антиутопических примеров "городского ада"

Автор:
26 июля 2023 10:39
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Улица   город   каменные джунгли   мир   небоскреб   урбанистика   
1608
36

Небоскребы величественно смотрятся на горизонте, но каждое строение отбрасывает тень. Вот и онлайн-сообщество Urban Hell показывает бетонные джунгли без прикрас. Участники делятся фотографиями зданий и городов, свидетельствующими о том, что мы уже живем в антиутопии. Будь то грязные трущобы на фоне блестящего центра города, заброшенные стадионы или переполненные улицы под неоновыми огнями, - неужели это лучшее, на что мы, люди, способны?

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Метки: Улица   город   каменные джунгли   мир   небоскреб   урбанистика   
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Garpia121 Полчаса назад
Человейники.
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ДедМаздай Полчаса назад
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