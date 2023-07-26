35 антиутопических примеров "городского ада"

Небоскребы величественно смотрятся на горизонте, но каждое строение отбрасывает тень. Вот и онлайн-сообщество Urban Hell показывает бетонные джунгли без прикрас. Участники делятся фотографиями зданий и городов, свидетельствующими о том, что мы уже живем в антиутопии. Будь то грязные трущобы на фоне блестящего центра города, заброшенные стадионы или переполненные улицы под неоновыми огнями, - неужели это лучшее, на что мы, люди, способны?