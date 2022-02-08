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Адские городские пейзажи, которые убедят вас переехать в деревню

Адские городские пейзажи, которые убедят вас переехать в деревню (34 фото)

Автор:
08 февраля 2022 18:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: города   города мира   городской ад   городской пейзаж   жуть   урбанина   фото   фотографии   
855
34
Кому-то нравится жить в суете и шуме большого города, другим - в деревенской тишине и в окружении природы. Но эти городские фотографии даже самого ярого урбаниста заставят сомневаться в своем выборе и думать о деревенском уюте.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: города   города мира   городской ад   городской пейзаж   жуть   урбанина   фото   фотографии   
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8  комментариев
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1k
Mixan Час назад
Эти человекомуравейники ,меня очень гнетут ,даже просто ,если на них смотреть ..Это ужас мужики ! Мир катится в пропасть глобализации , это страшно просто ...
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43k
dima423 13 минут назад
Комментарий к фото
Вот за такое убить мало)
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4k
Suvar_ 45 минут назад
у меня под окнами 5ти этажки сносят, будут 25ти этажки. хорошо что я свалю к этому времени из города в деревню, не хочу жить в бетонном колодце.
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1k
him67 48 минут назад
Немного не по теме, но все-таки... Не готов оценить качество градостроения, но 50 лет назад в Венгрии оптику для фотоаппаратов делали явно лучше - нет "завалов" по краям кадра...
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69k
parallax Час назад
Слишком много человеков на планете. Срочно надо уменьшать рождаемость.
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