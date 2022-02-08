Адские городские пейзажи, которые убедят вас переехать в деревню

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Кому-то нравится жить в суете и шуме большого города, другим - в деревенской тишине и в окружении природы. Но эти городские фотографии даже самого ярого урбаниста заставят сомневаться в своем выборе и думать о деревенском уюте.
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Новый ресторан KFC, построенный на фоне вырубленного дождевого леса в Малайзии. Скоро вокруг него вырастет город
Источник: — переведено специально для fishki.net
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