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25 примеров типичного городского ада

25 примеров типичного городского ада

Автор:
02 мая 2024 12:01
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: UrbanHell   Проблемы общества   бетонные джунгли   городская жизнь   городской ад   жизнь в городе   проблемы городов   урбанизация   
1752
26

Сабреддит Urban Hell посвящен городским джунглям и ужасам выживания в них. Здесь собраны худшие моменты, связанные с неравенством, бедностью, засильем мусора, загрязнением, нехваткой свободного пространства, типовой застройкой и т. д.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: UrbanHell   Проблемы общества   бетонные джунгли   городская жизнь   городской ад   жизнь в городе   проблемы городов   урбанизация   
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3  комментария
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2k
просто программист Час назад
Сложно выделить победителя) Местами реально жестко
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15k
..: Атеист :.. 54 минуты назад
Плотная/высотная застройка да, проблемы городов больших, но мусор везде - это просто свинтусы люди, а не проблема города.
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10k
Павел Час назад
Ну как белые ушли или утратили влияние, вот такой результат и получили.
За исключением на верно Южной Кореи. Это отдельная нация со своими тараканами в голове.

з
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