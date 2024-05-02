25 примеров типичного городского ада

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Сабреддит Urban Hell посвящен городским джунглям и ужасам выживания в них. Здесь собраны худшие моменты, связанные с неравенством, бедностью, засильем мусора, загрязнением, нехваткой свободного пространства, типовой застройкой и т. д.
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5. Агбоблоши (Гана. Этот пригород Аккры — излюбленное место для свалки электронных отходов из Западной Европы
9. Мичиганский театр в Детройте. Он был закрыт в 1976 году и переоборудован под трехэтажный гараж. Остатки былой роскоши кое-где еще видны
24. Разрушающийся колониальный особняк в Гаване, в котором сейчас проживает несколько семей. Эти здания называются "Соларес"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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За исключением на верно Южной Кореи. Это отдельная нация со своими тараканами в голове.
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