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45&nbsp;антиутопических примеров "городского ада"

45 антиутопических примеров "городского ада"

Автор:
20 октября 2023 10:41
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Улица   бетонные джунгли   город   застройка   небоскреб   урбанистика   
2074
41

В условиях неудержимого роста мегаполисов удовлетворить все потребности людей - задача не из легких. В результате возникают идеи, которые одним кажутся правильными, а другим - "городским адом". Онлайн-сообщество Urban Hell показывает бетонные джунгли без прикрас: удручающие здания, неудачная инфраструктура, постройки, которые просто не соответствуют окружающей среде.

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Построен в 1887 году, а реконструирован в 1959 году, чтобы добавить дополнительную полосу движения.



Крупнейший в мире лагерь беженцев. Протянулся более чем на 30 км.


Входит в список наиболее загрязненных (по качеству воздуха) городов Европы.


Была построена точная копия Эйфелевой башни, только высотой 108 метров. Город рассчитан на 10 тыс. человек. Сейчас он привлекает в основном туристов, которые не могут позволить себе настоящий Париж.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Улица   бетонные джунгли   город   застройка   небоскреб   урбанистика   
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9  комментариев
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17
2023 2 часа назад
Накапливается критическая масса населения, ещё лет триста и люди перестанут помещаться на земле, придётся потомкам жить в море-океане.
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13
Михаил 57 минут назад
а в деревне хорошо
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9k
Trenzel2003 Час назад
Смотря на ЭТО, хочется пожелать Миру, прощай. Нажать на кнопку полной перезагрузки человечества.
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5k
Дмитрий ! Час назад
Фото Москвы какого года? Нет сейчас рекламных растяжек, да и в потоке увидел старые модели машин.
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Получается что Мурино глухой хутор
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5
Михаил Михайлович 2 часа назад
Это вы ещё не видели и не были в Чунцине и Шанхае, Китай ( 32 млн. и 34 млн. жителей ). Вот где Москва покажется тихой небольшой деревенькой с минимум жителей.

И кстати, на фото не только Каир, но и его огромный пригород.
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Fuchsia

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