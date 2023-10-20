45 антиутопических примеров "городского ада"

В условиях неудержимого роста мегаполисов удовлетворить все потребности людей - задача не из легких. В результате возникают идеи, которые одним кажутся правильными, а другим - "городским адом". Онлайн-сообщество Urban Hell показывает бетонные джунгли без прикрас: удручающие здания, неудачная инфраструктура, постройки, которые просто не соответствуют окружающей среде.
8. Вопреки расхожему мнению, здания бельгийского побережья пережили две мировые войны. Культурное наследие было уничтожено жадностью застройщиков и бездействием со стороны чиновников
Построен в 1887 году, а реконструирован в 1959 году, чтобы добавить дополнительную полосу движения.
Крупнейший в мире лагерь беженцев. Протянулся более чем на 30 км.
Входит в список наиболее загрязненных (по качеству воздуха) городов Европы.
Была построена точная копия Эйфелевой башни, только высотой 108 метров. Город рассчитан на 10 тыс. человек. Сейчас он привлекает в основном туристов, которые не могут позволить себе настоящий Париж.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И кстати, на фото не только Каир, но и его огромный пригород.