"Мы хотим пива!": фанаты пытаются отвоевать право на стаканчик пенного на Чемпионате мира 2022

За несколько дней до начала Чемпионата мира по футболу 2022 Катар запретил употреблять спиртные напитки на стадионе. Болельщики, пришедшие на чемпионат, придумали кричалки, пытаясь переубедить организаторов.
Организаторы Чемпионата мира по футболу в Катаре запретили продажу пива, рассказали в FIFA. На всех стадионах, где будет проходить Чемпионат, не будет пенного.
Болельщики, пришедшие на турнир, конечно, придумали разные хитрости, пронося на стадион алкоголь, но общее недовольство дало о себе знать.
Во время игры в Катаре болельщики начали кричать: "Мы хотим пива!" прямо во время игры. Такое ощущение, что сама игра мало кого волнует, люди страдают без пенного.
Недовольство было на только на поле, но и внутри самого стадиона. После первого тайма игры открытия ЧМ-2022 фанаты на «Аль-Байте» начали скандировать: «Мы хотим пива, мы хотим пива!»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне кажется, что второй вариант правильный. Если понимаешь, что пиво часть околофутбольной культуры, можно осуждать, можно принять как факт. То зачем запрещать? Никто не требует, что бы изменили законы и разрешили алкоголь везде. Но на стадионах? Почему нет?
Футбол - единственный вид спорта, в котором болельщики вынуждены развлекать себя сами.
И даже не запрещает про это моё нежелание писать.
Там такой же как Вы ниже тоже нашел связь между пивом и гомосексуализмом. Знаете что-то о латентном? Задумайтесь!
Вы смотрите на игру, а не ищите себе объект желаний.
А то что человек хочет смотреть игру и выпить пива. Что в этом плохого? Это просто традиция ЧМ. Вспомните хотя бы наш ЧМ. Кстати было скорее весело среди болельщиков, чем реально пьяно. Вопрос лишь в организации. Мне лично понравилось в Москве во время ЧМ. Организация была на высоте и не потребовалось что либо запрещать. Возможно Катар просто не способен обеспечить её?
Кстати, футбол я вообще не смотрю. Так, драки пьяных уродов на трибунах в новостях разве что.
Нет, мне ближе Вагнер, если классика.
А смотреть никто не заставляет. В этом то и проблема. Люди привыкли везде давать советы. Даже там где не спрашивали.
ЧМ некий набор услуг.
А если начать копаться так глубоко, то некоторые радикалы сильно критикуют Катар даже при тех условиях, что они проводят его. Глупая ситуация получилась. В итоге возмущаются все стороны.