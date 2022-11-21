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"Мы хотим пива!": фанаты пытаются отвоевать право на стаканчик пенного на Чемпионате мира 2022

"Мы хотим пива!": фанаты пытаются отвоевать право на стаканчик пенного на Чемпионате мира 2022

Автор:
21 ноября 2022 11:15
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Стадион   алкоголь   видео   интересное   катар   пиво   фото   чемпионат мира 2022   
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За несколько дней до начала Чемпионата мира по футболу 2022 Катар запретил употреблять спиртные напитки на стадионе. Болельщики, пришедшие на чемпионат, придумали кричалки, пытаясь переубедить организаторов.

Организаторы Чемпионата мира по футболу в Катаре запретили продажу пива, рассказали в FIFA. На всех стадионах, где будет проходить Чемпионат, не будет пенного.

Болельщики, пришедшие на турнир, конечно, придумали разные хитрости, пронося на стадион алкоголь, но общее недовольство дало о себе знать.

Во время игры в Катаре болельщики начали кричать: "Мы хотим пива!" прямо во время игры. Такое ощущение, что сама игра мало кого волнует, люди страдают без пенного.

Недовольство было на только на поле, но и внутри самого стадиона. После первого тайма игры открытия ЧМ-2022 фанаты на «Аль-Байте» начали скандировать: «Мы хотим пива, мы хотим пива!»

Источник:

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Метки: Болельщики   Стадион   алкоголь   видео   интересное   катар   пиво   фото   чемпионат мира 2022   
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21  комментарий
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9k
Б.Касторский Час назад
Просто представьте ситуацию: веган приглашает гостей и начинает их кормить исключительно своими блюдами. Не важно, что пришли мясоеды. Как тут поступить? Быть разумным и сразу отвергнуть приглашение? Или вегану править законы гостеприимства и приготовить блюда для всех?
Мне кажется, что второй вариант правильный. Если понимаешь, что пиво часть околофутбольной культуры, можно осуждать, можно принять как факт. То зачем запрещать? Никто не требует, что бы изменили законы и разрешили алкоголь везде. Но на стадионах? Почему нет?
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316
Javier 4 минуты назад
Надо было не ехать, а дома по телику смотреть. Думаю после такого фиаско, в муслимских странах больше проводить не будут
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−8
елесей магомедов 20 минут назад
а росия с кем играет?
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6k
Roman Час назад
Раздайте им пиво, арматуру, фаеры.
Футбол - единственный вид спорта, в котором болельщики вынуждены развлекать себя сами.
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28k
Владимир Час назад
В чужой монастырь со своим уставом..
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PokemonKa
Pika-Pika?
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