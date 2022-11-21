"Мы хотим пива!": фанаты пытаются отвоевать право на стаканчик пенного на Чемпионате мира 2022

Организаторы Чемпионата мира по футболу в Катаре запретили продажу пива, рассказали в FIFA. На всех стадионах, где будет проходить Чемпионат, не будет пенного.

Болельщики, пришедшие на турнир, конечно, придумали разные хитрости, пронося на стадион алкоголь, но общее недовольство дало о себе знать.