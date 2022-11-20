Что советские журналы советовали женам вязать для своих любимых мужей

Прежде чем вязать свитер для любимого зятя, супруга решила поискать вдохновения в своих старых журнальных архивах. В какой-то момент услышал, как она заливается смехом. Мне тоже стало интересно, что же там такого веселого напечатали.

Меня тоже затянула вся эта вязальная история, и мы весь вечер просидели, листая страницы и подшучивая над забавными моделями. Хотя, некоторые вещи даже по современным меркам выглядят вполне прилично.