Что советские журналы советовали женам вязать для своих любимых мужей

В советские времена вязала чуть ли не вся женская половина населения: от школьниц до глубоких пенсионерок.
Прежде чем вязать свитер для любимого зятя, супруга решила поискать вдохновения в своих старых журнальных архивах. В какой-то момент услышал, как она заливается смехом. Мне тоже стало интересно, что же там такого веселого напечатали.
Меня тоже затянула вся эта вязальная история, и мы весь вечер просидели, листая страницы и подшучивая над забавными моделями. Хотя, некоторые вещи даже по современным меркам выглядят вполне прилично.
Вот, например, вполне неплохой свитер. У меня был подобный в студенческие времена. Правда, не вязанный, а купленный мамой в универмаге. Но эта лыжная шапочка - полный провал.
Хотя, если подвернуть резинку и надеть по-человечески, имеет место быть. Кстати, почему-то парень на фото мне очень напоминает Юрия Антонова. А жена говорит, что не похож.
Вот тоже вполне неплохой кардиган для интеллигентного мужчины среднего возраста. Раньше такие были очень популярны, да и сейчас подобное носят.
Но сама фотография вызывает веселье. Такой глубокомысленный взгляд у модели, такая «непринужденная» поза. Хотя, без этой игрушечной ракетки было бы не так комично.
Ну здесь мы с супругой, конечно, посмеялись от души. Журнал 81-го года, и я лично не помню, чтобы тогда кто-то из моих знакомых носил подобное.
Свитер с народным орнаментом можно надеть разве что на масленичные гуляния. А эти шапки-петушки делают парней похожими на скоморохов.
Это фото из того же журнала за 81-й год, что и предыдущее. Ну совсем же другое дело. Вполне приземленная, практичная вещь. Правда, меланжевая пряжа и контрастная отделка - это больше женская тема, как по мне. Мне кажется, мужской вариант должен быть более строгим, однотонным.
Мужской пуловер «Кольчуга», выглядит, конечно, оригинально, но, по-моему, совершенно не практично. Как будто концертный наряд Валерия Леонтьева или костюм актера ТЮЗа. И, главное, дамочка на фото одета вполне прилично, модно. Почему мужчину решили нарядить в «рыцарские доспехи», непонятно.
А примерно такой же жилет с карманами был у моего дедушки. Только темно-серый. А потом он по наследству перешел моему отцу. Кстати, этот жилет до сих пор цел и практически невредим, правда используется уже сугубо на даче.
Это, пожалуй, мое любимое фото из всей подборки. Так серьезно и пронзительно смотреть в камеру нужно уметь. Как будто в душу заглядывает.
А сам свитер, в принципе, интересный. Молодежь сейчас такое любит. Никто не удивится, увидев на улице парня лет 25 в свитере с оленями, Микки-Маусом или таким вот медведем. Но я бы в таком из дому не вышел ни сейчас, ни в 80-е.
Очень хорошо узнаю этот пуловер. Такой вязала для меня мама и я носил его в институт. Вот точно так же - с рубашкой (только без галстука). Но, конечно, не голубой. Голубой бы я не надел. У меня был светло-серый.
И такие кардиганы носили многие мужчины. Например, наш преподаватель по сопромату. Не помню, чтобы он когда-нибудь приходил на пары в чем-то другом. Хотя, я, если честно, такие нарочито «интеллигентные» модели не очень люблю.
А вы помните вязанную моду времен СССР? Как думаете, актуальна ли она сегодня?
Источник:
АНТИФИШКИ
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