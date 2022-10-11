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Как выглядят разные предметы, разрезанные пополам

Как выглядят разные предметы, разрезанные пополам

Автор:
11 октября 2022 17:13
Метки: Вещи   в разрезе   забавно   интересно   любопытно   поплам   разерз   фото   
928
16

Благодаря технологическому процессу можно не только пользоваться разными предметами, но и посмотреть, как они устроены внутри. В этот момент проявляется все наше детское любопытство.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   в разрезе   забавно   интересно   любопытно   поплам   разерз   фото   
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58k
Похабыч 45 минут назад
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66k
Вит Z 6 минут назад
Погружной бензонасос,А картинке в посте,пистолет заливочный на заправке.
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Вит Z 8 минут назад
С классики бензонасос
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sedoisever 23 минуты назад
Бензонасос... Кабель...
Ну, ок.
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Спелая кукурузинка

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