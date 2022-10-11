Как выглядят разные предметы, разрезанные пополам

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Благодаря технологическому процессу можно не только пользоваться разными предметами, но и посмотреть, как они устроены внутри. В этот момент проявляется все наше детское любопытство.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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