15 случаев, когда люди недоумевали от количества лишней или совсем ненужной упаковки

433
16
Упаковка — важная вещь. Она сохраняет товары от загрязнения и повреждения, бережёт при пересылке. Только вот иногда вызывает вопросы, особенно в условиях актуальных экологических проблем.
В этом посте мы собрали для вас примеры случаев, когда упаковка казалась людям несоразмерной количеству товаров, а иногда и совсем ненужной.
В огромной упаковке всего 6–8 мармеладных мишек
×
×
Получил мою шапку
Ещё одна упаковка, несоразмерная содержимому
Это всё для одного совка
Заказал две лампочки
Одна пришла в этой коробке, а другая — в коробке нормального размера.
Картофель в индивидуальной упаковке
Эта коробка и большое количество плёнки для этой маленькой стеклянной ёмкости
Купил две виниловые пластинки. Одна пришла в тонком конверте, а вторая вот так:
Жаль, что природа не предусмотрела для бананов никакой защиты и приходятся заворачивать их в пластик
Апельсин в индивидуальной упаковке
Моя 100% биоразлагаемая бамбуковая зубная щётка была завернута в пластик
Пластиковая упаковка для фруктов с естественной оболочкой
Коробка с процессором для моего компа
Каждая головка чеснока упакована отдельно
От упаковки к содержимому
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Когда случайные вещи идеально подходят друг другу
- Забавные отражения, которые готовы ввести в заблуждение кого угодно
- Как изменились привычные товары
- Когда ожидание от покупки разбилось о скалы жестокой реальности
- 17 крутых и необычных вещиц для питомцев
Новости партнёров
реклама