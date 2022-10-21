14 раз, когда забывчивость привела к забавным последствиям

Невозможно помнить абсолютно все. Да, мы можем тренировать память, например, чтением и запоминанием прочитанного, однако наш мозг устроен так, что со временем он словно избавляется от ненужного.

Начальник забыл предупредить, что устроил всем сотрудникам офиса выходной