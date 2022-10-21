14 раз, когда забывчивость привела к забавным последствиям

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«Совсем забыл…»: иногда такие случаи превращаются в смешные истории, которые точно не уйдут из памяти.
Невозможно помнить абсолютно все. Да, мы можем тренировать память, например, чтением и запоминанием прочитанного, однако наш мозг устроен так, что со временем он словно избавляется от ненужного.
Начальник забыл предупредить, что устроил всем сотрудникам офиса выходной
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Когда спрятал джойстики от детей в духовке и совершенно про них забыл
Один водитель, заехавший на паром, забыл про ручник
Почему не нужно забывать пристегиваться
Когда вы живете на Шпицбергене и забыли закрыть окно на ночь в домашнем офисе
Иногда открытое окно приводит к более милым последствиям: кот замерз и спрятался под одеялом
Для многих настоящий страх забыть AirPods в своей одежде
Когда рассказываешь, что путешествуешь по миру, но забываешь найти локацию с другим забором
Девушка решила подвинуть лестницу, но забыла, что наверху стоит краска
Мужчина забыл про запись к стоматологу и не успел снять рабочий костюм
Когда сделал рентген зубов, но забыл снять очки
Вечером кто-то чистил снег и оставил прислоненную к машине метлу: к утру она примерзла
Когда забыл, что жена в командировке, и решил ее обнять сквозь сон
Мужчина собирался на работу и думал, какие туфли лучше, но забыл выбрать
Источник:
АНТИФИШКИ
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