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14 раз, когда забывчивость привела к забавным последствиям

14 раз, когда забывчивость привела к забавным последствиям

Автор:
21 октября 2022 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   забавно   забывчивость   забыл   люди   подборка   фото   
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«Совсем забыл…»: иногда такие случаи превращаются в смешные истории, которые точно не уйдут из памяти.

Невозможно помнить абсолютно все. Да, мы можем тренировать память, например, чтением и запоминанием прочитанного, однако наш мозг устроен так, что со временем он словно избавляется от ненужного.


Начальник забыл предупредить, что устроил всем сотрудникам офиса выходной

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Когда спрятал джойстики от детей в духовке и совершенно про них забыл

Один водитель, заехавший на паром, забыл про ручник

Почему не нужно забывать пристегиваться

Когда вы живете на Шпицбергене и забыли закрыть окно на ночь в домашнем офисе

Иногда открытое окно приводит к более милым последствиям: кот замерз и спрятался под одеялом

Для многих настоящий страх забыть AirPods в своей одежде

Когда рассказываешь, что путешествуешь по миру, но забываешь найти локацию с другим забором

Девушка решила подвинуть лестницу, но забыла, что наверху стоит краска

Мужчина забыл про запись к стоматологу и не успел снять рабочий костюм

Когда сделал рентген зубов, но забыл снять очки

Вечером кто-то чистил снег и оставил прислоненную к машине метлу: к утру она примерзла

Когда забыл, что жена в командировке, и решил ее обнять сквозь сон

Мужчина собирался на работу и думал, какие туфли лучше, но забыл выбрать

Источник:

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Метки: Вещи   забавно   забывчивость   забыл   люди   подборка   фото   
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