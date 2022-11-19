Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо всём на свете

В Нидерландах с 2001 года существует весьма любопытный национальный обычай. На похоронах одинокого человека появляется поэт, читающий собственные стихи в его честь. Изначально это задумывалось как разовая акция, однако теперь в этом участвуют сотни поэтов-волонтёров по всей стране.

Мы уже не раз говорили об экспериментах McDonald’s с едой. Компания неоднократно пыталась добавить в детское меню полезные для здоровья блюда. Например, ресторан пытался внедрить в продажу брокколи со вкусом жвачки, надеясь, что так они предрасположат детей к поеданию полезной капусты.