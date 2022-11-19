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Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо всём на свете

Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо всём на свете

Автор:
19 ноября 2022 12:37
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
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Рабочая неделя долгожданно подошла к концу, а значит, самое время отдохнуть за очередной подборкой любопытных историй и фактов. Будет интересно.

И начнём с опасности ремонта для совместной жизни. Оказывается, что это занятие привело к разводу примерно 20% пар. Ещё 39% пришли к выводу, что изначально пожалели о данном на такое совместное времяпровождение согласии.

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Сталкивались ли вы с тем, что забывали имя человека, с которым только познакомились? Такой феномен называют «Следующим в очереди». А происходит это потому, что люди слишком сильно переживают о себе и о том, что скажут дальше, из-за чего не могут сосредоточиться на имени человека.

В Нидерландах с 2001 года существует весьма любопытный национальный обычай. На похоронах одинокого человека появляется поэт, читающий собственные стихи в его честь. Изначально это задумывалось как разовая акция, однако теперь в этом участвуют сотни поэтов-волонтёров по всей стране.


Мы уже не раз говорили об экспериментах McDonald’s с едой. Компания неоднократно пыталась добавить в детское меню полезные для здоровья блюда. Например, ресторан пытался внедрить в продажу брокколи со вкусом жвачки, надеясь, что так они предрасположат детей к поеданию полезной капусты.

Предвыборная агитация существовала всегда, правда, выглядела по-разному. Так в колониальные времена в США вы могли бы попросить джентльменов о поддержке на президентских выборах, но только предварительно угостив их виски или ромом. В противном случае, вас бы сочли невежливым.

К слову о США. После терактов 11 сентября многие страны поддержали американцев, оказав им поддержку в той или иной степени. Например, народ масаи из Кении пожертвовали 14 коров.

Не секрет, что в мире сегодня полно извращений. Например, есть такое сексуальное расстройство как климакофилия. Люди, страдающие от этого недуга, возбуждаются, падая с лестницы.

В 19 столетии медицина подтвердила, что болезни происходят из микробов. Однако известно это было ещё в 36 году до н.э. Тогда римский учёный Марк Теренций Варрон отговаривал людей от строительства вблизи болот из-за «обитающих там крошечных существ, которых нельзя увидеть глазами, но проникающих в организм через рот».

Многим знакома такая детская забава, как «клятва мизинцами». Однако история ещё далеко не детская. Подобная клятва пришла из Японии 17 века, где за её нарушение отрезали тот самый мизинец.

Не секрет, что кукушки подбрасывают свои яйца в чужие гнёзда. Однако кто знает последствия. Если птенец вылупляется раньше птенцом хозяина гнезда, то он выкидывает оттуда все яйца, если позже, то уже вылупившихся птиц или просто убивает их острым клювом.


Сегодня «ассасин» ассоциируется со скрытым убийцей. Вот только слово это имеет другое значение. Оно появилось в арабском языке в 11 веке и означает «употребляющий гашиш».  Именно им обозначали группу арабов, регулярно употребляющих каннабис.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
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александр 2 часа назад
про кукушку еще детям в советской школе рассказывали. Тоже мне факт...
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Сергей 8 минут назад
"Если птенец вылупляется раньше птенцом хозяина гнезда, то он выкидывает оттуда все яйца, если позже, то уже вылупившихся птиц или просто убивает их острым клювом." Что-то я вообще это предложение понять не могу.
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Антибиотик
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