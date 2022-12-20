Несдержанные старики, самый опасный сок и другие интересные факты и истории

Акулы способны выворачивать наизнанку свой желудок через пасть, чтобы промыть, если они съедают что-то, что им не понравилось.

Многие люди, занимающиеся армреслингом, мечтают о мощных и больших предплечьях. Правда, американцу Джеффу Дейбу для этого ничего не требуется, ведь он родился с аномально огромными руками. Обхват его предплечья составляет 49 см., а обручальное кольцо 38-го размера.