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Несдержанные старики, самый опасный сок и другие интересные факты и истории

Несдержанные старики, самый опасный сок и другие интересные факты и истории

Автор:
20 декабря 2022 22:49
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
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Рабочая неделя в самом разгаре, но всегда можно ненадолго отвлечься и отдохнуть. Как и всегда, лучше всего для этого подойдёт очередная подборка любопытных фактов и историй обо всём на свете. Будет интересно.

Оказывается, что у участников хора во время исполнения песен сливаются не только голоса, но и синхронизируется сердцебиение.

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В одной из недавних публикаций мы уже упоминали «Вино Мариани» - это вино с добавлением кокаина. Оказывается, что Папа римский Лев XIII был его ярым любителем. Причём настолько, что всячески популяризировал этот напиток, а также наградил его изобретателя золотой медалью Ватикана.

Наверняка все помнят добрый финал сказки «Спящая красавица». Вот только оказывается, что это переделка сказки 17 века «Солнце, Луна и Талия» с весьма печальным и жёстким финалом. В ней король находит спящую принцессу, насилует её, после чего та рожает ему близнецов.

В Дубае, несмотря на жаркий климат, регулярно идут дожди. Правда, искусственные. Их запускают при помощи беспилотников, о чём власти сообщают заранее.

Согласно исследованию, люди, использующие смайлы в текстовых сообщениях, чаще других занимаются сексом.

В первой половине 20 столетия «Алиса в Стране чудес» находилась под запретом в Китае, так как руководство страны считало, что идея использования говорящих животных оскорбляет людей.

Акулы способны выворачивать наизнанку свой желудок через пасть, чтобы промыть, если они съедают что-то, что им не понравилось.


Многие люди, занимающиеся армреслингом, мечтают о мощных и больших предплечьях. Правда, американцу Джеффу Дейбу для этого ничего  не требуется, ведь он родился с аномально огромными руками. Обхват его предплечья составляет 49 см., а обручальное кольцо 38-го размера.

В Голландии распространена весьма странная фраза для похвалы вкусной еды. Звучит она так: « alsof er een engeltje op je tong piest». Вот только перевод у неё весьма странный – «будто ангел писает мне на язык».


Ошибочно полагать, что колени фламинго находятся на видимом сгибе лап. На самом деле, это их пятки. Колени же птицы находятся под перьями и крыльями.

Далеко не все любят пить сок через трубочку, однако в случае со свежевыжатым апельсиновым соком без неё лучше не обходиться. Всё из-за слишком высокого содержания кислот. Если пить его сразу большими глотками, то ваша зубная эмаль может быть моментально повреждена.

Ну, и закончим фактом про пожилых людей. Лобные доли человеческого мозга отвечают за подавление неуместных мыслей, однако в старости они атрофируются. Именно этим объясняется тот факт, что люди в возрасте нередко не стесняются говорить неприятные вещи.

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Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
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5  комментариев
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Бессмысленный, а значит бесполезный набор "знаний", которые никому никогда не пригодятся...
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5k
perekrestok Полминуты назад
Король находит спящую красавицу, занимается с ней сексом и она рожает ему близнецов. Что то не вижу тут ничего страшного. Не очень идеальная семья но в принципе ничего необычного. Жена молчит, нарядов и украшений не просит, мужу не мешает развлекаться.
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17k
Александр 48 минут назад
Ничего страшного не случилось со спящей красавицей.
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37k
Mamin Sibiriak 57 минут назад
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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