FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4775 постов • 1037 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Остроумие Пушкина, наркотический комикс Disney и другие интересные факты и истории на различные темы

Остроумие Пушкина, наркотический комикс Disney и другие интересные факты и истории на различные темы

Автор:
29 октября 2022 00:35
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
1233
9

Рабочая неделя подошла к концу, а значит, самое время отдохнуть и расслабиться с очередной подборкой увлекательных фактов и историй на разные темы.

Несмотря на то, что персонаж Джеймс Бонд – чисто английский персонаж, глава британской разведки заявил, что существуй он в реальной жизни, его бы не взяли на работу. По его мнению, Бонд не наделён эмоциональным интеллектом, уважением к закону и способностями к командной работе.

×
×

Знаете ли, что технически ни цветов, ни их оттенков не существует? По сути, их создаёт мозг, когда пытается разобрать с большим объёмом визуальной информации. Так что споры насчет того, какого цвета та или иная вещь, просто неуместны, ведь никакого эталона не существует.

Довольно забавная история произошла в американском Мемфисе в 1992 году, где посетители выставки динозавров требовали возвращения денег за билет. Как не трудно догадаться, причиной они назвали то, что на выставки не было живых древних ящеров.

Согласно проведённому исследованию, людям доставляет больше удовольствия покупка игрушки для своего питомца, нежели аналогичная по цене покупка для них самих. Согласны с этим?

Оказывается, Disney уже давно встал на тёмную дорожку, выпустив сомнительный комикс про Микки Мауса и Гуфи в 1951 году. Там эти персонажи торгуют в Африке лекарством, схожим с амфетамином.

К слову о США, не секрет, что во времена Холодной войны «красная паника»  порой достигала безумного абсурда. Так, например, директор ФБР Дж. Эдгар Гувер обвинил Мартина Лютера Кинга-младшего, боровшегося за права чернокожих, ярым коммунистом и требовал, чтобы его лишили гражданских прав.

В 1824 году Пушкина откомандировали для борьбы с саранчой, что ему очень не понравилось. Именно поэтому он написал вот такой язвительный отчёт о событиях:

«Саранча летела, летела

И села.

Сидела, сидела — все съела

И вновь улетела».

Довольно часто люди врут, что любят читать. Но какую же книгу чаще всего приписывают к прочитанным? Согласно проведённому исследование – это произведение Джорджа Оруэлла «1984».

Не стоит ссориться при новорождённых младенцах, поскольку звуки ссоры могут на них повлиять. Оказывается, что гневные крики активизируют у малышей области мозга, отвечающие за обработку стрессовых реакций.


Ну и закончим человеческим мозгом. Оказывается, что у людей с повреждённым правым полушарием зачастую развивается склонность к каламбурам, неуместным шуткам и бессмысленным историям в самых неподходящих ситуациях.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
709
Бухтей 39 минут назад
> технически ни цветов, ни их оттенков не существует
спектральная характеристика: ну да, ну да, пошла я на хер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56317



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть гораздо интереснее, если их увеличить
17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть гораздо интереснее, если...
Фильмография Василия Скромного, которого мы знаем по роли Гуся в «Приключениях Электроника»
Фильмография Василия Скромного, которого мы знаем по роли Гуся в «Приключениях...
Набирающие популярность в сообществах
Когда на Хэллоуин хочешь выглядеть страшно соблазнительно, а получается черт знает что
Когда на Хэллоуин хочешь выглядеть страшно соблазнительно, а получается черт знает что
Жители Латвии пилят лавочки на дрова
Жители Латвии пилят лавочки на дрова
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ушла эпоха

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#дтп#аварии#авто аварии#новости#в мире#милота#Разное
#Юмор#Прикол#подборка#картинки#дети#удивительно#Приколы#забавно#сатира#красота
#животные#интересное#автомобили#автомир#фотографии#история#факты#истории#США#Toyota
Новой Москве - новый мост Новой Москве - новый мост Сырный слухач, попугаи-алкоголики и другие интересные факты о том, что нас окружает Сырный слухач, попугаи-алкоголики и другие интересные факты о том, что нас окружает Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете Шоколад с насекомыми, смерть от гусей и клоуна и другие любопытные факты обо всём на свете Шоколад с насекомыми, смерть от гусей и клоуна и другие любопытные факты обо всём на свете Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире Первый «сталкер», дальтоник Цукерберг и другие интересные факты обо всём на свете Первый «сталкер», дальтоник Цукерберг и другие интересные факты обо всём на свете

На что жалуетесь?

Вернуться