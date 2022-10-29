Остроумие Пушкина, наркотический комикс Disney и другие интересные факты и истории на различные темы

Не стоит ссориться при новорождённых младенцах, поскольку звуки ссоры могут на них повлиять. Оказывается, что гневные крики активизируют у малышей области мозга, отвечающие за обработку стрессовых реакций.

Ну и закончим человеческим мозгом. Оказывается, что у людей с повреждённым правым полушарием зачастую развивается склонность к каламбурам, неуместным шуткам и бессмысленным историям в самых неподходящих ситуациях.