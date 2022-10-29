Остроумие Пушкина, наркотический комикс Disney и другие интересные факты и истории на различные темы

Рабочая неделя подошла к концу, а значит, самое время отдохнуть и расслабиться с очередной подборкой увлекательных фактов и историй на разные темы.
Несмотря на то, что персонаж Джеймс Бонд – чисто английский персонаж, глава британской разведки заявил, что существуй он в реальной жизни, его бы не взяли на работу. По его мнению, Бонд не наделён эмоциональным интеллектом, уважением к закону и способностями к командной работе.
Знаете ли, что технически ни цветов, ни их оттенков не существует? По сути, их создаёт мозг, когда пытается разобрать с большим объёмом визуальной информации. Так что споры насчет того, какого цвета та или иная вещь, просто неуместны, ведь никакого эталона не существует.
Довольно забавная история произошла в американском Мемфисе в 1992 году, где посетители выставки динозавров требовали возвращения денег за билет. Как не трудно догадаться, причиной они назвали то, что на выставки не было живых древних ящеров.
Согласно проведённому исследованию, людям доставляет больше удовольствия покупка игрушки для своего питомца, нежели аналогичная по цене покупка для них самих. Согласны с этим?
Оказывается, Disney уже давно встал на тёмную дорожку, выпустив сомнительный комикс про Микки Мауса и Гуфи в 1951 году. Там эти персонажи торгуют в Африке лекарством, схожим с амфетамином.
К слову о США, не секрет, что во времена Холодной войны «красная паника» порой достигала безумного абсурда. Так, например, директор ФБР Дж. Эдгар Гувер обвинил Мартина Лютера Кинга-младшего, боровшегося за права чернокожих, ярым коммунистом и требовал, чтобы его лишили гражданских прав.
В 1824 году Пушкина откомандировали для борьбы с саранчой, что ему очень не понравилось. Именно поэтому он написал вот такой язвительный отчёт о событиях:
«Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела — все съела
И вновь улетела».
Довольно часто люди врут, что любят читать. Но какую же книгу чаще всего приписывают к прочитанным? Согласно проведённому исследование – это произведение Джорджа Оруэлла «1984».
Не стоит ссориться при новорождённых младенцах, поскольку звуки ссоры могут на них повлиять. Оказывается, что гневные крики активизируют у малышей области мозга, отвечающие за обработку стрессовых реакций.
Ну и закончим человеческим мозгом. Оказывается, что у людей с повреждённым правым полушарием зачастую развивается склонность к каламбурам, неуместным шуткам и бессмысленным историям в самых неподходящих ситуациях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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