Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете

Если вам не нравится, когда вас называют ленивым, попросите собеседника прибегнуть к фразе, используемой в 19 веке. «Родился немного уставшим» - именно так говорили о тех, кто любит полениться.

Довольно тревожный факт: вероятность уйти из жизни в день собственного рождения на 14% выше, чем в любой другой день в году. Хотелось бы верить, что статистика всё-таки имеет свои просчёты.