Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете

Рабочая неделя только началась, однако это не мешает сделать небольшой перерыв и провести время с пользой с очередной подборкой любопытных фактов и историй.
Все мы видели, как в кино благодаря дефибриллятору человека возвращают к жизни. Однако важно, что на самом деле этот прибор не перезапускает остановившееся сердце. Наоборот, он останавливает работу сердечной мышцы, давая организму шанс самостоятельно восстановить нормальный ритм.
Оказывается, что музыкальная индустрия лишилась самого культового дуэта из-за принципиальности Фредди Меркури и странности Майкла Джексона. Артисты должны были записать дуэт, но лидер Queen был против, чтобы король поп-музыки притаскивал на студию свою ручную ламу.
Во многих странах мира для разгона уличных протестов применяют слезоточивый газ. Однако его нельзя использовать на войне, так как, согласно Женевской конвенции, он расценивается как химическое оружие.
Если вам не нравится, когда вас называют ленивым, попросите собеседника прибегнуть к фразе, используемой в 19 веке. «Родился немного уставшим» - именно так говорили о тех, кто любит полениться.
Довольно тревожный факт: вероятность уйти из жизни в день собственного рождения на 14% выше, чем в любой другой день в году. Хотелось бы верить, что статистика всё-таки имеет свои просчёты.
Самоотверженности муравьёв можно только позавидовать. Если насекомое смертельно ранено, оно всячески будет мешать сородичам помочь ему, вынуждая уйти, чтобы ресурсы колонии сохранились в максимально возможном объёме.
Ни для кого не секрет, что финансовые пирамиды и их крушение могут привести к серьёзным последствиям. Лучше всего это показал пример Албании, где в 1997 году именно по этой причине началась гражданская война. Люди были в гневе из-за того, что потеряли вклады на сумму до 2 млрд долларов.
Наверняка многие хотели бы зрение, как у белоголовых орланов, ведь их глаза имеют две фокусные точки, позволяющие им чётко видеть как прямо, так и по сторонам. Кроме того, они могут управлять каждым глазом независимо друг от друга. Вот уж что точно многим бы когда-то пригодилось на экзаменах.
Знаете ли вы, где можно найти тот же часовой пояс, что и у нас? Например, на Северном полюсе. Всё потому, что там никто не живёт, а посему и не присвоен собственный часовой пояс. Из-за этого те, кто приезжает сюда работать, может выбрать любое удобное для себя время. А есть ли вообще тогда смысл в часовых поясах?
Могут ли длинные и объёмные волосы спасти жизнь? Как показал случай Риты Марли (супруги известного регги-исполнителя), вполне. Во время покушения ей выстрелили в голову, однако ей удалось выжить как раз-таки благодаря плотным дредам.
Ну и закончим любопытным фактов о кенгуру, которые, к слову, мало чем отличаются от людей. Оказывается, что самки предпочитают мускулистых самцов, из-за чего последние и сгибают передние лапы, чтобы продемонстрировать бицепсы и грудные мышцы. В общем-то, тем же способом они пытаются предупредить и других самцов, чтобы те держались подальше. Ну, точно всё как у людей!
Источник:
АНТИФИШКИ
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