Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории

Впереди нас ожидают длинные выходные, а значит, настало время отдохнуть и узнать что-то новое и полезное. Лучше всего для этого подойдёт очередная подборка любопытных фактов и историй обо всём на свете.
Хорошо, когда на ту или иную покупку дают гарантию. Так вот её давали даже на рабов в Древнем Риме. Если раб в течение полугода кончал жизнь самоубийством, новый владелец имел полное право потребовать возмещения средств.
Оказывается, что для поднятия уровня тестостерона у мужчин достаточно солнечного света. Кроме того, он способен усилить страсть у обоих партнёров. Ощущаете ли вы это на себе?
Несмотря на то, что «Бэмби» - это детский мультфильм, журнал Time включил его в список «25 лучших фильмов ужасов всех времён».
Если сегодня люди не любят унылые фотографии, то в 19 веке нужно было на них сохранять серьезное лицо. Всё потому, что улыбка приравнивалась к ухмылке и ассоциировалась только с представителями низшего класса, вроде юродивых и пьяниц.
Довольно много людей не любит цыган, но не так как англичане в 19 столетии. Именно тогда за пребывание в их компании в течение одного месяца можно было получить смертную казнь.
В 1913 году довольного многие любители азартных игр познали в казино Монте-Карло, что такое «ошибка игрока» (ошибочное понимание случайности событий). Однако шарик рулетки 26 раз подряд попадал на чёрное поле. Игроки потеряли миллионы долларов, ставя на красное, полагая, что именно оно выпадет следующим. Вот только по теории вероятности шансы никак не увеличиваются.
До 1843 года в соборе Святого Павла во Франции была размещена скульптура Люцифера. Однако после критики общественности её пришлось убрать. Всё дело в том, что статуя оказалась настолько красивой, что молодые девушки частенько отвлекались на неё от проповедей.
Знаете ли, какая закуска является идеальной для шампанского? По мнению экспертов из Moët & Chandon, лучше всего для этого подойдёт солёный и хрустящий картофель фри.
Кто только не подвергался преследованиям нацистов, однако далеко не каждому удавалось от них избавиться. Например, учёному Вернеру Гейзенбергу это удалось весьма неординарным способом. Дело в том, что его мать поговорила с мамой руководителя СС Генриха Гиммлера, попросив, чтобы её сын отстал. На удивление это сработало.
Не секрет, что собаки не обделены хитростью. Например, в ходе исследования выяснилось, что бродячие собаки, сбившиеся в стаи, часто посылают бродить возле магазинов самого маленького и миловидного пса, чтобы тот раздобыл «вкусняшек».
Источник:
АНТИФИШКИ
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В компании англичан ???