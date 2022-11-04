FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4782 поста • 1037 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории

Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории

Автор:
04 ноября 2022 00:02
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
937
9

Впереди нас ожидают длинные выходные, а значит, настало время отдохнуть и узнать что-то новое и полезное. Лучше всего для этого подойдёт очередная подборка любопытных фактов и историй обо всём на свете.

Хорошо, когда на ту или иную покупку дают гарантию. Так вот её давали даже на рабов в Древнем Риме. Если раб в течение полугода кончал жизнь самоубийством, новый владелец имел полное право потребовать возмещения средств.

×
×

Оказывается, что для поднятия уровня тестостерона у мужчин достаточно солнечного света. Кроме того, он способен усилить страсть у обоих партнёров. Ощущаете ли вы это на себе?


Несмотря на то, что «Бэмби» - это детский мультфильм, журнал Time включил его в список «25 лучших фильмов ужасов всех времён».

Если сегодня люди не любят унылые фотографии, то в 19 веке нужно было на них сохранять серьезное лицо. Всё потому, что улыбка приравнивалась к ухмылке и ассоциировалась только с представителями низшего класса, вроде юродивых и пьяниц.

Довольно много людей не любит цыган, но не так как англичане в 19 столетии. Именно тогда за пребывание в их компании в течение одного месяца можно было получить смертную казнь.

В 1913 году довольного многие любители азартных игр познали в казино Монте-Карло, что такое «ошибка игрока» (ошибочное понимание случайности событий). Однако шарик рулетки 26 раз подряд попадал на чёрное поле. Игроки потеряли миллионы долларов, ставя на красное, полагая, что именно оно выпадет следующим. Вот только по теории вероятности шансы никак не увеличиваются.

До 1843 года в соборе Святого Павла во Франции была размещена скульптура Люцифера. Однако после критики общественности её пришлось убрать. Всё дело в том, что статуя оказалась настолько красивой, что молодые девушки частенько отвлекались на неё от проповедей.

Знаете ли, какая закуска является идеальной для шампанского? По мнению экспертов из Moët & Chandon, лучше всего для этого подойдёт солёный и хрустящий картофель фри.

Кто только не подвергался преследованиям нацистов, однако далеко не каждому удавалось от них избавиться. Например, учёному Вернеру Гейзенбергу это удалось весьма неординарным способом. Дело в том, что его мать поговорила с мамой руководителя СС Генриха Гиммлера, попросив, чтобы её сын отстал. На удивление это сработало.

Не секрет, что собаки не обделены хитростью. Например, в ходе исследования выяснилось, что бродячие собаки, сбившиеся в стаи, часто посылают бродить возле магазинов самого маленького и миловидного пса, чтобы тот раздобыл «вкусняшек».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Виктор Глущенко 41 минуту назад
Довольно много людей не любит цыган, но не так как англичане в 19 столетии. Именно тогда за пребывание в их компании в течение одного месяца можно было получить смертную казнь.
В компании англичан ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 54 минуты назад
Факты вижу, а интересные где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56588



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Еще одно ***!": Киркоров обматерил Викторию Боню, попытавшуюся заступиться за оскорбленную Наргиз
"Еще одно ***!": Киркоров обматерил Викторию Боню, попытавшуюся заступиться за...
Былое
Былое
Набирающие популярность в сообществах
«Хватит кошмарить людей»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии до двух лет
«Хватит кошмарить людей»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии до двух лет
Видеоблогер каждый день изображал труп — и получил роль мертвеца в сериале
Видеоблогер каждый день изображал труп — и получил роль мертвеца в сериале
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кругом сплошной обман

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#дтп#животные#позитив#картинки#забавно#история#найдено на ebay#ретро авто
#фото#люди#факты#в мире#автомир#улыбнуло#кино#Еда#олдтаймер#сарказм
#интересно#аварии#авто аварии#автомобили#интересное#подборка#Приколы#красота#повезло#природа
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Шоколад с насекомыми, смерть от гусей и клоуна и другие любопытные факты обо всём на свете Шоколад с насекомыми, смерть от гусей и клоуна и другие любопытные факты обо всём на свете Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете Сырный слухач, попугаи-алкоголики и другие интересные факты о том, что нас окружает Сырный слухач, попугаи-алкоголики и другие интересные факты о том, что нас окружает Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире Первый «сталкер», дальтоник Цукерберг и другие интересные факты обо всём на свете Первый «сталкер», дальтоник Цукерберг и другие интересные факты обо всём на свете

На что жалуетесь?

Вернуться