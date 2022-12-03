Весёлые «метеористы», патриархальные сказки братьев Гримм и другие интересные истории и факты

Рабочая неделя подошла к своему завершению, а значит, пора отправлять на заслуженный отдых. Предлагаем вам скрасить его за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём на свете.
Вопреки тому, что осьминогу приписывают восемь щупалец, согласно современной биологии, у них есть разделение. Оказывается, что два из них считаются ногами, а остальные – руками.
В Индии построено несколько зданий, материалом для которых послужил металлический лом из башен-близнецов, рухнувших 11 сентября 2001 года.
Сегодня в различных рекламных роликах можно услышать такой термин как «галитоз», означающий неприятный запах изо рта. Так вот оказывается, что его специально придумали для продвижения ополаскивателя рта. На самом деле этот самый запах не является никакой патологией.
Многие знакомы со сказками братьев Гримм, пестрящие чрезмерным количеством злых мачех. Это объясняется тем, что общество того времени было чрезмерно патриархальным. Из-за этого считалось, что действующие в своих интересах женщины – это источник искушения и зла.
Удивительно, но есть вирусы, увеличивающие либидо своего носителя. Для чего? Чтобы этот самый вирус получил возможность выжить и быть переданным партнёру во время полового акта.
Не секрет, что в средневековой Европе хватало весьма странных развлечений. Например, особой популярностью там пользовались «метеористы». Так называли артистов, которые издавали разные звуки или даже выдавали мелодии с помощью кишечных газов.
Хватало в ту эпоху странностей и в медицине. Например, некоторые люди ели измельчённый порошок древнеегипетских мумий, поскольку считали его лекарством от некоторых недугов.
Несмотря на то, что сегодня Франция считается одной из самых цивилизованных европейских стран, старинная казнь путём отсечения головы была произведена там в 1977 году.
Существует модель измерения уровня мотивации. Оптимальным показателем считается 3 балла из 10, если перед вами стоит сложная задача. Почему же так мало? Согласно закону Йеркса-Додсона, усиленная мотивация может навредить делу, так как с ней растёт уровень стресса и страх потенциальной неудачи.
Наверняка найдутся те, кто знает, что Тигру в «Винни Пухе» от Дисней озвучивал актёр Пол Уинчелл. Однако мало кому известно, что он был ещё и талантливый изобретатель, ведь именно он стоял за созданием первого искусственного сердца.
В Японии существует весьма странная гигиеническая традиция: глава семьи набирает горячую ванну и принимает её. Следом это делают остальные члены семьи по очереди, не меняя воду.
Ну и закончим таким психологическим феноменом, как «эффект хамелеона». Именно так называют несознательную имитацию жестов и манер собеседника. Именно из-за него мы часто проверяем телефон или зеваем, если кто-то в данный момент поступил так же.
Источник:
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Поскольку аффтар учится в средней школе где-то в 4-м прибл. классе, сообщаю для него:
Все так, да, вот только перед этим все они тщательно моются в дУше...
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Я всегда говорил,япошки -это мелкие пи.з.доглазые мудаки.Мало их атомом ипанули.
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И чем же определяется цивилизованность франции?
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Даа ладно?Есть тут специалисты?
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Да люди много чего придумывают.Парикхмахеры например пустили байку о том,что если человек будет сам себя стричь,то у него будут неприятности.На самом деле причина в монополии на бизнес.Будут сами себя стричь,парикхмахеры будут не нужны.
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Это они с пиндоосии его тащили?Что то мало верится.Там у них по моему корабли расчленяют рядом.Металла завал.
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И эти люди пытаются нас чему то учить.