Весёлые «метеористы», патриархальные сказки братьев Гримм и другие интересные истории и факты

Удивительно, но есть вирусы, увеличивающие либидо своего носителя. Для чего? Чтобы этот самый вирус получил возможность выжить и быть переданным партнёру во время полового акта.

Не секрет, что в средневековой Европе хватало весьма странных развлечений. Например, особой популярностью там пользовались «метеористы». Так называли артистов, которые издавали разные звуки или даже выдавали мелодии с помощью кишечных газов.