FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4823 поста • 1043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Весёлые «метеористы», патриархальные сказки братьев Гримм и другие интересные истории и факты

Весёлые «метеористы», патриархальные сказки братьев Гримм и другие интересные истории и факты

Автор:
03 декабря 2022 01:38
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
1211
8

Рабочая неделя подошла к своему завершению, а значит, пора отправлять на заслуженный отдых. Предлагаем вам скрасить его за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём на свете.

Вопреки тому, что осьминогу приписывают восемь щупалец, согласно современной биологии, у них есть разделение. Оказывается, что два из них считаются ногами, а остальные – руками.

×
×

В Индии построено несколько зданий, материалом для которых послужил металлический лом из башен-близнецов, рухнувших 11 сентября 2001 года.

Сегодня в различных рекламных роликах можно услышать такой термин как «галитоз», означающий неприятный запах изо рта. Так вот оказывается, что его специально придумали для продвижения ополаскивателя рта. На самом деле этот самый запах не является никакой патологией.

Многие знакомы со сказками братьев Гримм, пестрящие чрезмерным количеством злых мачех. Это объясняется тем, что общество того времени было чрезмерно патриархальным. Из-за этого считалось, что действующие в своих интересах женщины – это источник искушения и зла.

Удивительно, но есть вирусы, увеличивающие либидо своего носителя. Для чего? Чтобы этот самый вирус получил возможность выжить и быть переданным партнёру во время полового акта.


Не секрет, что в средневековой Европе хватало весьма странных развлечений. Например, особой популярностью там пользовались «метеористы». Так называли артистов, которые издавали разные звуки или даже выдавали мелодии с помощью кишечных газов.

Хватало в ту эпоху странностей и в медицине. Например, некоторые люди ели измельчённый порошок древнеегипетских мумий, поскольку считали его лекарством от некоторых недугов.


Несмотря на то, что сегодня Франция считается одной из самых цивилизованных европейских стран, старинная казнь путём отсечения головы была произведена там в 1977 году.

Существует модель измерения уровня мотивации. Оптимальным показателем считается 3 балла из 10, если перед вами стоит сложная задача. Почему же так мало? Согласно закону Йеркса-Додсона, усиленная мотивация может навредить делу, так как с ней растёт уровень стресса и страх потенциальной неудачи.


Наверняка найдутся те, кто знает, что Тигру в «Винни Пухе» от Дисней озвучивал актёр Пол Уинчелл. Однако мало кому известно, что он был ещё и талантливый изобретатель, ведь именно он стоял за созданием первого искусственного сердца.

В Японии существует весьма странная гигиеническая традиция: глава семьи набирает горячую ванну и принимает её. Следом это делают остальные члены семьи по очереди, не меняя воду.


Ну и закончим таким психологическим феноменом, как «эффект хамелеона». Именно так называют несознательную имитацию жестов и манер собеседника. Именно из-за него мы часто проверяем телефон или зеваем, если кто-то в данный момент поступил так же.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Corvus Corax 4 минуты назад
"В Японии существует весьма странная гигиеническая традиция: глава семьи набирает горячую ванну и принимает её. Следом это делают остальные члены семьи по очереди, не меняя воду"

Поскольку аффтар учится в средней школе где-то в 4-м прибл. классе, сообщаю для него:
Все так, да, вот только перед этим все они тщательно моются в дУше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
БамбарбияКиргуду Час назад
В Японии существует весьма странная гигиеническая традиция: глава семьи набирает горячую ванну и принимает её. Следом это делают остальные члены семьи по очереди, не меняя воду.
-------------------------------
Я всегда говорил,япошки -это мелкие пи.з.доглазые мудаки.Мало их атомом ипанули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Несмотря на то, что сегодня Франция считается одной из самых цивилизованных европейских стран,
----------------------------------------------------
И чем же определяется цивилизованность франции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Удивительно, но есть вирусы, увеличивающие либидо своего носителя. Для чего? Чтобы этот самый вирус получил возможность выжить и быть переданным партнёру во время полового акта.
------------------------------
Даа ладно?Есть тут специалисты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Так вот оказывается, что его специально придумали для продвижения ополаскивателя рта.
---------------------------------------------
Да люди много чего придумывают.Парикхмахеры например пустили байку о том,что если человек будет сам себя стричь,то у него будут неприятности.На самом деле причина в монополии на бизнес.Будут сами себя стричь,парикхмахеры будут не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
В Индии построено несколько зданий, материалом для которых послужил металлический лом из башен-близнецов, рухнувших 11 сентября 2001 года.
-------------------------------------
Это они с пиндоосии его тащили?Что то мало верится.Там у них по моему корабли расчленяют рядом.Металла завал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Не секрет, что в средневековой Европе хватало весьма странных развлечений. Например, особой популярностью там пользовались «метеористы». Так называли артистов, которые издавали разные звуки или даже выдавали мелодии с помощью кишечных газов.
----------------------------------
И эти люди пытаются нас чему то учить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57606



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери
Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери
Набирающие популярность в сообществах
Алкопост на вечер этой пятницы
Алкопост на вечер этой пятницы
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 15
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 15
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как же трудно одному воспитывать дочь

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#факты#интересное#СССР#аварии#улыбнуло#Прошлое#Приколы#Ynews
#фото#люди#дтп#автомобили#автомир#картинки#Жизнь#собака#США#в мире
#интересно#животные#история#забавно#подборка#позитив#новости#Еда#авто аварии#кино
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо всём на свете Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо... «Тестер любви», грабитель-козёл с чёрной магией и другие интересные факты и истории «Тестер любви», грабитель-козёл с чёрной магией и другие интересные факты и истории Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории Остроумие Пушкина, наркотический комикс Disney и другие интересные факты и истории на различные темы Остроумие Пушкина, наркотический комикс Disney и другие интересные факты и истории на различные темы

На что жалуетесь?

Вернуться