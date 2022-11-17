Тогда и сейчас: 29 знаменитостей, "повстречавших" себя в молодости

Знаменитости проводят всю свою жизнь перед камерой, и в результате мы видим, как они меняются год от года. Но из-за этого постоянного взаимодействия очень просто забыть, как они выглядели в начале карьеры. Графический дизайнер Ард Гелинк исправляет это, создавая в Photoshop забавные коллажи, в которых объединяет два снимка, воплощающих «тогда и сейчас» разных звезд — от любимицы сериаломанов Дженнифер Энистон до спортивной легенды Майкла Джордана.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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