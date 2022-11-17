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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6934 поста • 763 подписчика подписаться
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Тогда и сейчас: 29 знаменитостей, "повстречавших" себя в молодости

Тогда и сейчас: 29 знаменитостей, "повстречавших" себя в молодости

Автор:
17 ноября 2022 18:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   мастера фотошопа   тогда и сейчас   шоу бизнес   
1359
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Знаменитости проводят всю свою жизнь перед камерой, и в результате мы видим, как они меняются год от года. Но из-за этого постоянного взаимодействия очень просто забыть, как они выглядели в начале карьеры. Графический дизайнер Ард Гелинк исправляет это, создавая в Photoshop забавные коллажи, в которых объединяет два снимка, воплощающих «тогда и сейчас» разных звезд — от любимицы сериаломанов Дженнифер Энистон до спортивной легенды Майкла Джордана.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   знаменитости   мастера фотошопа   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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4  комментария
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8k
Ден 19 минут назад
Он реально, всегда был старым
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1k
Сергей Клубков 3 минуты назад
Шон Коннери, Джон Ленон и Курт Кобейн сейчас явно выгледят по другому.
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−13
Фома 42 минуты назад
А Роберт Редфорд с Бредом Питтом?
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3k
Victor 57 минут назад
Тогда - да! Но в основном не сейчас. © Kurt Donald Cobain
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