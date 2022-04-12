Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад

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Сейчас существует множество фоторедакторов, с помощью которых можно сделать идеальные кадры. Еще 30 лет назад все было иначе. Честные кадры, сделанные в те времена, покажут, как выглядели звезды в недалеком прошлом.
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Кристиан Слейтер, Том Круз, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Брэд Питт на премьере фильма "Интервью с вампиром", 1994 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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