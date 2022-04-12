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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5699 постов • 719 подписчиков подписаться
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Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад

Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад (17 фото)

Автор:
12 апреля 2022 12:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   до и после   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
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Сейчас существует множество фоторедакторов, с помощью которых можно сделать идеальные кадры. Еще 30 лет назад все было иначе. Честные кадры, сделанные в те времена, покажут, как выглядели звезды в недалеком прошлом.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: голливуд   до и после   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
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34k
Рекламщик 2 минуты назад
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9k
Hunson Abadeer 11 минут назад
эххх. время идет...
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13k
d3ad 13 минут назад
В 18 лет и я был красив и хорош собой
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