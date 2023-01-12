<<13 знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости со времен своей молодости>>

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Все-таки время не щадит никого. Конечно, общие черты есть на двух фотосравнениях, можно заметить знакомые ямочки или улыбку, но юноши и девушки на фото слева так молоды, что иногда узнать в них повзрослевших артистов не так уж и просто.
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Е_ать, это сенсация!!! Странно что эти метаморфозы произошли только с тринадцатью людьми
Вот что бывает, когда не знаешь меры с пластической хирургией...
нет, не так ...
Автор - ТЫ ДЕБИЛ!
тут точно не узнать, если не знать)))
Кого нельзя узнать?