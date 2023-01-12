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13 знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости со времен своей молодости

13 знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости со времен своей молодости

Автор:
12 января 2023 13:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   звезды изменились   знаменитости   тогда и сейчас   шоу бизнес   
4415
13

Все-таки время не щадит никого. Конечно, общие черты есть на двух фотосравнениях, можно заметить знакомые ямочки или улыбку, но юноши и девушки на фото слева так молоды, что иногда узнать в них повзрослевших артистов не так уж и просто.

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Метки: до и после   звезды   звезды изменились   знаменитости   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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24  комментария
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<13 знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости со времен своей молодости>>
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Е_ать, это сенсация!!! Странно что эти метаморфозы произошли только с тринадцатью людьми
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4k
Вячеслав 9 минут назад
Что за хрень я только что посмотрел и как это изменит нашу жизнь??
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42k
Aleksandr 16 минут назад
Уму действительно не узнать.
Вот что бывает, когда не знаешь меры с пластической хирургией...
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15k
Сергей 21 минуту назад
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21k
BiZ 23 минуты назад
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2k
Replicant 58 минут назад
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213
Голован Щекн Час назад
подумать только, людей меняет время
да где такое видано?!
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7k
Кружок Час назад
автор, ты дебил?
нет, не так ...
Автор - ТЫ ДЕБИЛ!
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4k
Stas Час назад
Абсолютно все из этих ребят узнаваемы! У каждого из них на первых фото УЖЕ сформировались отличительные черты! Единственный, кто еще вызывает сомнения, это Джонни Депп.
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2k
MPEG-8 Час назад
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12k
Eltiftel Час назад
В молодости и нет
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4k
Kozlodoev Час назад
Узнал всех. Афтар лжец )
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22k
Inter Час назад
да многие узнаваемы
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241
Алексей Час назад
Николсона бы не узнал, Деппа и крепкого орешка тоже, остальные узнаваемы.
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1
Владимир Герасименко Час назад
А кто эти люди?
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12k
Kostick Час назад
более того, должен заметить
тут точно не узнать, если не знать)))
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1k
Джонни Час назад
Лесли Нильсен
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
В смысле "до неузнаваемости"????
Кого нельзя узнать?
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24k
Serg2001 2 часа назад
Умку легко узнать...)
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Спелая кукурузинка

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