Сбежавший за границу Илья Прусикин из Little Big рассказал об отсутствии денег

Однако за океаном творчество Little Big оказалось невостребованным. Солист группы Илья Прусикин опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал о своем бедственном положении.

«Мне говорят: "Ты не высылаешь деньги на помощь". У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то... Или мне отдать свою жизнь?!» — возмутился артист поведению близких.

При этом его возлюбленная — Софья Таюрская — подтвердила сказанное певцом. Исполнительница пожаловалась, что в другую страну они «бежали с двумя чемоданами». В результате звезды лишились всего, включая дом и работу.





Ранее о трудной судьбе Little Big рассказал музыкальный продюсер Владимир Гинзбург. По словам специалиста, коллектив был вынужден выступать в американских барах всего за 500 долларов.