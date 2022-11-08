Сбежавший за границу Илья Прусикин из Little Big рассказал об отсутствии денег

Участники известной группы Little Big столкнулись с финансовыми проблемами после эмиграции в Соединенные Штаты. Коллектив не согласился с началом спецоперации по защите Донбасса и покинул Россию после 24 февраля.
Однако за океаном творчество Little Big оказалось невостребованным. Солист группы Илья Прусикин опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал о своем бедственном положении.
«Мне говорят: "Ты не высылаешь деньги на помощь". У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то... Или мне отдать свою жизнь?!» — возмутился артист поведению близких.
При этом его возлюбленная — Софья Таюрская — подтвердила сказанное певцом. Исполнительница пожаловалась, что в другую страну они «бежали с двумя чемоданами». В результате звезды лишились всего, включая дом и работу.
Ранее о трудной судьбе Little Big рассказал музыкальный продюсер Владимир Гинзбург. По словам специалиста, коллектив был вынужден выступать в американских барах всего за 500 долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Они давно вернулись.
До "забега" они были если не баксовыми миллионерами, то близко к этому..
А если забить в Википедию источник информации поста, получаем:
Федеральное агентство новостей (РИА ФАН, Федеральное агентство новостей № 1[1]) российское интернет-издание, учреждённое в мае 2014 года в Санкт-Петербурге и ориентированное на освещение федеральных новостей[2][3][4]. Ряд российских и иностранных изданий называют ФАН самым крупным изданием в «фабрике медиа», которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований («фабрикой троллей»)[5][6][7].
Ни одного слова от себя не добавлю, просто информация к размышлению.
Пусть за это скажут спасибо . Они что себя Роксетом считают ?