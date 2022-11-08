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Сбежавший за границу Илья Прусикин из Little Big рассказал об отсутствии денег

Сбежавший за границу Илья Прусикин из Little Big рассказал об отсутствии денег

Автор:
08 ноября 2022 11:34
Метки: Little Big   Жизнь   Илья Прусикин   артисты   факты   финансовые проблемы   
1171
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Участники известной группы Little Big столкнулись с финансовыми проблемами после эмиграции в Соединенные Штаты. Коллектив не согласился с началом спецоперации по защите Донбасса и покинул Россию после 24 февраля.

Однако за океаном творчество Little Big оказалось невостребованным. Солист группы Илья Прусикин опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал о своем бедственном положении.

«Мне говорят: "Ты не высылаешь деньги на помощь". У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то... Или мне отдать свою жизнь?!» — возмутился артист поведению близких.

При этом его возлюбленная — Софья Таюрская — подтвердила сказанное певцом. Исполнительница пожаловалась, что в другую страну они «бежали с двумя чемоданами». В результате звезды лишились всего, включая дом и работу.


Ранее о трудной судьбе Little Big рассказал музыкальный продюсер Владимир Гинзбург. По словам специалиста, коллектив был вынужден выступать в американских барах всего за 500 долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Little Big   Жизнь   Илья Прусикин   артисты   факты   финансовые проблемы   
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47  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
У всех убежантов мания величия. Только жизнь короны им сбивает лопатой.
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−11
Evgeniy 12 минут назад
О, так это ж Антон Лапенко
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2
Artjom Kmit 14 минут назад
Скибиди пам пам пам ёпта!
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18k
DeniZZka 15 минут назад
Пусть в переходе танцует за деньги. В клипе "Disco Dancer" у него неплохо получалось.
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1k
Максим Полчаса назад
мля . я с пол года назад говорил что группа говно как их творчество так вы (фишкяне) меня говном закидали типа я не разбираюсь а теперь вон оно как повернулось
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3k
Трям Полчаса назад
Песдец Таюрская шлюха! Она ж недавно вышла замуж за какого-то черножопого карлика, а уже с этим чпокается!
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2k
Walther Полчаса назад
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6k
Slowly Полчаса назад
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 38 минут назад
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28k
Volga_34 39 минут назад
Бредятина какая-то..
Они давно вернулись.
До "забега" они были если не баксовыми миллионерами, то близко к этому..
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31k
Юр21 45 минут назад
Я слышал что в США на стройках вакансии есть, в мусорщики можно опять же...
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8k
ron 56 минут назад
Только здесь, в России, за эту парашу, которую он мутил, он мог иметь деньги и даже какой-то статус в околокультурной тусовке. Россия - щедрая душа )))
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28k
Levyathan Час назад
Какая странная получается картина. Если зайти на официальный сайт группы, можно увидеть афишу турне группы в Ноябре, по Европе и Израилю,из 9 концертов, с ценой билета в пересчете на рубли 2000-5000р.

А если забить в Википедию источник информации поста, получаем:
Федеральное агентство новостей (РИА ФАН, Федеральное агентство новостей № 1[1]) российское интернет-издание, учреждённое в мае 2014 года в Санкт-Петербурге и ориентированное на освещение федеральных новостей[2][3][4]. Ряд российских и иностранных изданий называют ФАН самым крупным изданием в «фабрике медиа», которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований («фабрикой троллей»)[5][6][7].
Ни одного слова от себя не добавлю, просто информация к размышлению.
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5k
Дмитрий Час назад
Так пусть свою "шикарную" квартиру продаст, которой он так хвалился....В чём проблема то?
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9k
Shtoppi Час назад
Да и х_й с ним и такими как он. Этих подонков никто за уши за бугор не тащил и за язвк не тянул с их желчными высказываниями. Теперь пусть не плачут там.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
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1k
Виктор Глущенко Час назад
коллектив был вынужден выступать в американских барах всего за 500 долларов

Пусть за это скажут спасибо . Они что себя Роксетом считают ?
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46k
Элек Мек Час назад
Я вот никуда не убегал,а денег тоже ни х.у.я. нет.
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6k
Станислав 2 часа назад
А что, уже видосики как пьем шампанское на Манхэттене не снимаем больше? А как же так?
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15k
Александр 2 часа назад
500 баксов за вечер, тоже нормально
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5k
Бу 2 часа назад
отличная новость)
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