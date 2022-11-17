Проблема большинства людей в том, что они слишком полагаются на апокалипсис

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Хотя нельзя исключать полностью такое развитие событий, учитывая тенденцию последних лет. Чума была... война тоже... Что следующее?
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3.
Мультитул на случай апокалипсиса
Источник:
АНТИФИШКИ
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