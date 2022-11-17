FISHKINET
Сообщество Юмор 15945 постов • 3178 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Проблема большинства людей в том, что они слишком полагаются на апокалипсис

Проблема большинства людей в том, что они слишком полагаются на апокалипсис

Автор:
17 ноября 2022 15:13
Сообщество : Юмор
Метки: Армагеддон   Выживальщики   Прикол   Юмор   выживание   конец света   подборка   
2177
16
Хотя нельзя исключать полностью такое развитие событий, учитывая тенденцию последних лет. Чума была... война тоже... Что следующее?
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Армагеддон   Выживальщики   Прикол   Юмор   выживание   конец света   подборка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Денис 2 часа назад
Идиот а не выживальщик.
Сырой хлеб в один пакет с патронами.
Хлеб заплесневеет. Патроны отсыреют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 52 минуты назад
Ну - это настольное пособие для "попаданцев"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92842



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Актуально о грустном: порция годного юмора
Актуально о грустном: порция годного юмора
Потрясающие идеи для подарков
Потрясающие идеи для подарков
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Один человек погиб в ДТП с полицейской машиной в Сарове
Авария дня. Один человек погиб в ДТП с полицейской машиной в Сарове
Авария дня. В Тульской области произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей
Авария дня. В Тульской области произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#картинки#подборка#автомир#авто аварии#Прошлое#в мире#искусство
#Юмор#Прикол#животные#аварии#дтп#Россия#Разное#улыбнуло#BMW#криминал
#интересно#история#позитив#автомобили#люди#забавно#Приколы#Москва#дети#найдено на ebay
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Лень и тупость победили: восстание ИИ отменяется. Совсем отменяется Лень и тупость победили: восстание ИИ отменяется. Совсем отменяется Красиво жить не запретишь: существование в стиле дорого-богато Красиво жить не запретишь: существование в стиле дорого-богато Без мемного кота не обойтись: учим английский язык Без мемного кота не обойтись: учим английский язык Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте Потрясающие идеи для подарков Потрясающие идеи для подарков

На что жалуетесь?

Вернуться