Актуально о грустном: порция годного юмора

Подборка забавных грустных моментов, с которым сталкивается каждый (ну или почти каждый) взрослый человек. От бытовых мелких проблем до глобальных...

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2. Весело и грустно одновременно 0

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3. Это да... 0

4. Пессимистичный реализм 0

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7. Кто сегодня выспался? 0

8. Знаете, почему вас раздражает молодёжь? 0

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11. Ахаха 0

12. Чего их жалеть? 0 Источник:

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15. Ёжик, не ты один такой 0 Источник:

16. Ну и это... 0 Источник: