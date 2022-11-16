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Актуально о грустном: порция годного юмора

Актуально о грустном: порция годного юмора

Автор:
16 ноября 2022 17:22
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   грустный юмор   интересное   подборка   подсмотрено   
3703
17
Подборка забавных грустных моментов, с которым сталкивается каждый (ну или почти каждый) взрослый человек. От бытовых мелких проблем до глобальных...
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   грустный юмор   интересное   подборка   подсмотрено   
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7  комментариев
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81
KE2646 2 часа назад
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11k
a_komolow 48 минут назад
Комментарий к фото
У них нет этих денег!
Всё айфоны покупаются в кредит!
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Konstantin Klipikov 50 минут назад
Честно искал, где смеяться... Ну или хотя бы слово "лопата".
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28k
Андрей Иванов 55 минут назад
Потому что у них нет на самом деле 140 000 на айфон, а также мозгов, а теперь ещё и почки не хватает
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9k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Обосцаться со смеху...
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