Актуально о грустном: порция годного юмора

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Подборка забавных грустных моментов, с которым сталкивается каждый (ну или почти каждый) взрослый человек. От бытовых мелких проблем до глобальных...
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Источник:
АНТИФИШКИ
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