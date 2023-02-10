Во время апокалипсиса лучше оказаться в Австралии

Тем не мнеее, по мнению экспертов, проживающие в вышеупомянутых островных государствах, обладающих большей устойчивостью и ресурсами, имеют наилучшие шансы для выживания во время краха человечества и промышленности.

Исследователи сравнили 38 различных островных стран по 13 категориям, которые могут означать жизнь или смерть в постапокалиптическом выживании. Среди них - производство продуктов питания, энергетическая самообеспеченность, производство и климат. Австралия и Новая Зеландия оказались на вершине популярности благодаря своей изоляции от вероятных ядерных объектов и высоким темпам сельскохозяйственного производства.

В целом, Австралия оказалась лучшим местом для апокалипсиса. «Запас продовольствия в Австралии огромен и может накормить многие десятки миллионов дополнительных людей», — говорится в исследовании. Другими факторами, которые принесли Австралии победу, стали развитая инфраструктура, огромный избыток энергии и высокий бюджет на безопасность и оборону. А главной слабостью Австралии эксперты признали трехсторонний пакт о безопасности между Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Военная лояльность Великобритании и США означает, что нация с большей вероятностью станет мишенью в случае ядерной войны. ЗС этой стороны Новая Зеландия, по мнению экспертов, выглядит предпочтительнее.