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Во время апокалипсиса лучше оказаться в Австралии

Во время апокалипсиса лучше оказаться в Австралии

Автор:
10 февраля 2023 15:15
Сообщество : Факты
Метки: Австралия   Выживальщики   апокалипсис   выживание   конец света   новая зеландия   факты   эксперты   
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Эксперты одного из мировых аналитических журналов считают, что лучшим местом для того, чтобы пережить апокалипсис, являются Австралия и Новая Зеландия. Чем они объясняют свой выбор?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Выживальщики   апокалипсис   выживание   конец света   новая зеландия   факты   эксперты   
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14  комментариев
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10k
vvv Час назад
Эксперты одного из мировых аналитических журналов считают, что лучшим местом для того, чтобы пережить апокалипсис, являются Австралия и Новая Зеландия. Чем они объясняют свой выбор?

Чем, чем, трудно догадаться штоле? Д., б.!
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4k
Атомный Крот 17 минут назад
Только почему "Безумных Максов" именно в Австралии снимали.

Видимо, режиссеры еще не знали о достижениях австралийской науки.
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666
hammog 19 минут назад
Приезжайте к нам в Воронеж! У нас апокалипсис событие рядовое, даже не замечаем...
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19k
Corvus Corax 41 минуту назад
Идиоты. Невилл Шют "На берегу", «На берегу» (1959)  американский кинофильм режиссёра Стэнли Крамера (отличный актерский состав!!! Ава Гарднер, Фред Астер, Грегори Пек), «На последнем берегу» (2000)  американо-австралийский телефильм режиссёра Рассела Малкэхи (2000), ремейк фильма Стэнли Крамера.

Коротко о фильме 1959-го:
"В 1964 году ядерная война стирает с лица земли население северного полушария. Одна американская атомная подводная лодка «Соуфиш» находит временную зону безопасности в Австралии.
Спустя пару месяцев радиация доберётся и до Австралии, но пока командир подлодки Дуайт Тауэрс (Грегори Пек), семья которого стала жертвой чудовищной войны, встречает здесь женщину, которая пробуждает в нём уже как будто навсегда умершее чувство любви. Его избранница  Мойра Дэвидсон (Ава Гарднер)  измучена заботами и всё свободное время проводит с бутылкой бренди."
Мощный фильм, рекомендую.
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17k
Топпер Харли 47 минут назад
Да, всем нужно в Австралию, всем, особенно саксам, всем!
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23k
sssss3 48 минут назад
Не кажется вам странным, что выбраны страны заселённые НАГЛОСАКСАМИ и их потомками???
Почему не Чили например, не Аргентина, не Бразилия???
А точно, там же нет вонючих англосаксов. Что про них писать-то???
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7k
tamin 49 минут назад
Дилетанты. Во-первых, апокалипсис бывает разный. Природный, биологический, мистический, техногенный, космический. Если природный аля вулканы, пожары, землетрясения и. Т.д.. Тут я бы ставил на нас, т.к. большая территория и где-то да будет спокойно. Биологический(вирусы, грибы, бактерии, зомби) тоже на нас. Вон в Якутии так холодно, что ничего гадкого не выживет. А зомби просто станут статуями. Мистический, Аля адский сотона или Ктулху, опять же ближе к нам. Ибо судя по исторической тенденции, нас столько веков пытаются отьиметь, что хоть где-то да повезет. Техногенный- опять же у нас огромная территория. Да и куча народа и сейчас живет с отсутствием цивилизации. Ну а космический, тут тупо как повезет. Так что я за нашу страну) к тому же в Австралии жить можно фактически вдоль океана. В центре такие гадости проживают, что скорее они тебя сожрут быстрее
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96k
parallax 53 минуты назад
ЭксперДы. Они часом не из лиги британских учёных?
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392k
Йожик справедливый 53 минуты назад
Что-то мне нехоца в Австралию

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4k
alex Час назад
Дагестан. Там еда дешевле и тоже тепло
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10k
kaboza Час назад
Съябацо в Австралию, чтобы там первый-же дикий лопух закусал?
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25k
Serg2001 Час назад
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