Во время апокалипсиса лучше оказаться в Австралии

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Эксперты одного из мировых аналитических журналов считают, что лучшим местом для того, чтобы пережить апокалипсис, являются Австралия и Новая Зеландия. Чем они объясняют свой выбор?
В новом исследовании, опубликованном в журнале Risk Analysis, эксперты рассказали, что Австралия и Новая Зеландия являются одними из лучших мест, где можно переждать конец света.
Как показали расчеты экспертов, Австралия и Новая Зеландия обеспечат максимальные шансы на выживание во время апокалипсиса. Высокие показатели также имеют островные государства - Исландия, Соломоновы острова и Вануату. Они способны обеспечить свое население достаточным количеством пищи и ресурсов в ситуациях, которые могут привести к «внезапной катастрофе, связанной с уменьшением солнечного света» - ядерной войне, взрыве супервулкана или ударе астероида.
Впрочем, по мнению экспертов журнала, шансы есть у всех. По их мнению, вероятно, по всей планете будут группы выживших даже при самых тяжелых сценариях.
Как показали расчеты экспертов, Австралия и Новая Зеландия обеспечат максимальные шансы на выживание во время апокалипсиса. Высокие показатели также имеют островные государства - Исландия, Соломоновы острова и Вануату. Они способны обеспечить свое население достаточным количеством пищи и ресурсов в ситуациях, которые могут привести к «внезапной катастрофе, связанной с уменьшением солнечного света» - ядерной войне, взрыве супервулкана или ударе астероида.
Впрочем, по мнению экспертов журнала, шансы есть у всех. По их мнению, вероятно, по всей планете будут группы выживших даже при самых тяжелых сценариях.
Тем не мнеее, по мнению экспертов, проживающие в вышеупомянутых островных государствах, обладающих большей устойчивостью и ресурсами, имеют наилучшие шансы для выживания во время краха человечества и промышленности.
Исследователи сравнили 38 различных островных стран по 13 категориям, которые могут означать жизнь или смерть в постапокалиптическом выживании. Среди них - производство продуктов питания, энергетическая самообеспеченность, производство и климат. Австралия и Новая Зеландия оказались на вершине популярности благодаря своей изоляции от вероятных ядерных объектов и высоким темпам сельскохозяйственного производства.
В целом, Австралия оказалась лучшим местом для апокалипсиса. «Запас продовольствия в Австралии огромен и может накормить многие десятки миллионов дополнительных людей», — говорится в исследовании. Другими факторами, которые принесли Австралии победу, стали развитая инфраструктура, огромный избыток энергии и высокий бюджет на безопасность и оборону. А главной слабостью Австралии эксперты признали трехсторонний пакт о безопасности между Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Военная лояльность Великобритании и США означает, что нация с большей вероятностью станет мишенью в случае ядерной войны. ЗС этой стороны Новая Зеландия, по мнению экспертов, выглядит предпочтительнее.
Исследователи сравнили 38 различных островных стран по 13 категориям, которые могут означать жизнь или смерть в постапокалиптическом выживании. Среди них - производство продуктов питания, энергетическая самообеспеченность, производство и климат. Австралия и Новая Зеландия оказались на вершине популярности благодаря своей изоляции от вероятных ядерных объектов и высоким темпам сельскохозяйственного производства.
В целом, Австралия оказалась лучшим местом для апокалипсиса. «Запас продовольствия в Австралии огромен и может накормить многие десятки миллионов дополнительных людей», — говорится в исследовании. Другими факторами, которые принесли Австралии победу, стали развитая инфраструктура, огромный избыток энергии и высокий бюджет на безопасность и оборону. А главной слабостью Австралии эксперты признали трехсторонний пакт о безопасности между Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Военная лояльность Великобритании и США означает, что нация с большей вероятностью станет мишенью в случае ядерной войны. ЗС этой стороны Новая Зеландия, по мнению экспертов, выглядит предпочтительнее.
В пользу Новой Зеландии говорит ее безъядерный статус и климат, устойчивый в случае внезапного падения глобальной температуры, вызванного периодом темноты. Дело в том, объясняют эксперты, что близость всех районов страны к морю создаст для нее температурный буфер. «У нас сверхэффективная экономика экспорта продуктов питания, так что страна сумеет прокормить новозеландцев только за счет отмены экспорта», — сказал профессор Университета Отаго Ник Уилсон, соавтор исследования. Даже при наихудшем сценарии, который, по мнению ученых, приведет к сокращению урожая на 61% во время продолжительной ядерной зимы, новозеландцам все равно хватит еды. Для сравнения, в Китае, России и США в случае ядерной зимы производство продуктов питания упадет на 97%.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чем, чем, трудно догадаться штоле? Д., б.!
Видимо, режиссеры еще не знали о достижениях австралийской науки.
Коротко о фильме 1959-го:
"В 1964 году ядерная война стирает с лица земли население северного полушария. Одна американская атомная подводная лодка «Соуфиш» находит временную зону безопасности в Австралии.
Спустя пару месяцев радиация доберётся и до Австралии, но пока командир подлодки Дуайт Тауэрс (Грегори Пек), семья которого стала жертвой чудовищной войны, встречает здесь женщину, которая пробуждает в нём уже как будто навсегда умершее чувство любви. Его избранница Мойра Дэвидсон (Ава Гарднер) измучена заботами и всё свободное время проводит с бутылкой бренди."
Мощный фильм, рекомендую.
Почему не Чили например, не Аргентина, не Бразилия???
А точно, там же нет вонючих англосаксов. Что про них писать-то???