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Когда всё даже слишком логично

Когда всё даже слишком логично

Автор:
18 ноября 2022 20:39
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   аргументы   доводы   логика   подборка   
3427
15
Против некоторых доводов сложно придумать контраргумент. О людях, которые в университете пропускали занятия по логике. А также тех, кто злоупотребляет логикой.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   аргументы   доводы   логика   подборка   
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2  комментария
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ACU900 57 минут назад
Про свечи как раз анекдот:
Мужика геморрой замучал. Пошел он к проктологу. После визита возвращается домой и говорит жене:
- Доктор прописал мне свечи, а что с ними делать не сказал.
- Так пойди спроси.
Пошел на прием еще раз.
- Доктор, вы мне выписали свечи, а что делать не сказали.
- Вставляйте их в анус.
Пришел домой:
- Велел вставлять в анус.
- А где это? Не знаешь? Так пойди и спроси опять.
Больной пошел опять:
- Доктор а куда это в анус вставлять?
- Ну, в прямую кишку.
Дома жена спрашивает:
- Ну, узнал? Куда?
- В прямую кишку.
- А куда это? Не знаешь? Ну, иди еще раз.
Опять пошел.
- Не знаете опять куда? - спросил доктор. - В жопу! В жопу!!!
- Ну что? - спрашивает жена дома. - Спросил?
- Спросил, а он почему то обиделся...
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