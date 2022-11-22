Вы не поверите, но если пропускать рекламные объявления, то случится это. Показываю

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Тизерная реклама и кликбейт стали ужасно раздражать. Бесят даже не столько глупые заголовки, сколь их обилие. Вы не поверите, но [бабка цыганка / соседка / Ванга / знакомый грузин, который готовит только так / все медики] уже посмотрели этот пост... И вы ужаснётесь, так как произошло страшное.
... произошло страшное, и они потратили две минуты своего времени.
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Какая реклама раздражает вас?
Источник:
АНТИФИШКИ
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