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Вы не поверите, но если пропускать рекламные объявления, то случится это. Показываю

Вы не поверите, но если пропускать рекламные объявления, то случится это. Показываю

Автор:
22 ноября 2022 17:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   заголовки   идиотизм   подборка   тизерная реклама   
2555
18
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Тизерная реклама и кликбейт стали ужасно раздражать. Бесят даже не столько глупые заголовки, сколь их обилие. Вы не поверите, но [бабка цыганка / соседка / Ванга / знакомый грузин, который готовит только так / все медики] уже посмотрели этот пост... И вы ужаснётесь, так как произошло страшное.
... произошло страшное, и они потратили две минуты своего времени.
×

Какая реклама раздражает вас?

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   заголовки   идиотизм   подборка   тизерная реклама   
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7  комментариев
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51k
Олег 24 минуты назад
как-же достала чупачупсина своими тупыми....
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1k
tvcshnik 56 минут назад
Вся реклама раздражает Траффик жрёт. на видео 1 минуту 30 секунд реклама...
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2k
Vadim Balabanov Час назад
Чтобы не забеременеть, надо пить чай...
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243
Виктор Matrosskin 16 минут назад
...инженера.
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Chupa_Ka_Bra

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