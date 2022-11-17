А ещё говорят, что люди утратили интерес к чтению

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Может некоторые люди и разучились читать и думать, но большинство людей всё же читают. Да ещё как читают! От Толкина и Гоголя до справочной и обучающей литературы.
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7.
Не знаете, что подарить? Подарите книгу!
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства...".
Вопрос: а кого везет эта тройка?Не Чичикова ли?А кто есть таков по-сути, этот Чичиков.."
Видимо, это судьба страны такая..
Там совсем не Гендальф приходит
И не с востока а с черного хода
И не на пятый день а на пятой минуте
Читать любит, торговать - не очень.
- Молодой человек, купите цветы своей девушке, а то я уже замерзла здесь стоять.
- А почем цветочки?
- Сто рублей штучка.
- Вам нужно теплее одеваться!