А ещё говорят, что люди утратили интерес к чтению

Может некоторые люди и разучились читать и думать, но большинство людей всё же читают. Да ещё как читают! От Толкина и Гоголя до справочной и обучающей литературы.

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2. И то верно 0 Источник:

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3. Нужно будет всё же прочитать эти книги 0 Источник:

4. А ещё говорят, что пропала у людей любовь к чтению 0 Источник:

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8. ¯\_(ツ)_/¯ 0 Источник:

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10. Серия книг "Упадок и распад Римской империи" 0 Источник:

11. Только хипстерам об этом не говорите 0 Источник:

12. Ахаха 0 Источник:

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14. В этом что-то есть 0

15. Почитать бы 0 Источник:

16. Чтение — лучшее удовольствие из доступных 0 Источник:

17. Читайте книги! 0