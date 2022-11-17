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А ещё говорят, что люди утратили интерес к чтению

А ещё говорят, что люди утратили интерес к чтению

Автор:
17 ноября 2022 14:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   книга   книги   подборка   чтение   
1629
18
Может некоторые люди и разучились читать и думать, но большинство людей всё же читают. Да ещё как читают! От Толкина и Гоголя до справочной и обучающей литературы.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   книга   книги   подборка   чтение   
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17  комментариев
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13k
sonic24a 49 минут назад
Оспадяпрасти!
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26k
SerGProS 6 минут назад
Самое-то интересное, что концовка мертвых душ заставляет задуматься, а задумавшись приходишь к очень печальным выводам.
"Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства...".
Вопрос: а кого везет эта тройка?Не Чичикова ли?А кто есть таков по-сути, этот Чичиков.."
Видимо, это судьба страны такая..

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9k
Shtoppi 9 минут назад
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8k
GROMOZEKA Полчаса назад
Видел я это видео.
Там совсем не Гендальф приходит
И не с востока а с черного хода
И не на пятый день а на пятой минуте

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13k
Konstantin Полчаса назад
Комментарий к фото
Не пойму, они серьезно?
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308
Мазай зайцев 41 минуту назад
Комментарий к фото
Библиотека что ли?
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50k
dima423 47 минут назад
Читать офигенно интересно...главное найти свой жанр)
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4k
Babangdida 57 минут назад
Такие цены на лимоны..., что у него будет предостаточно времени чтобы читать.
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Бернгард Кёне

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