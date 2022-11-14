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Потрясающие идеи для подарков

Потрясающие идеи для подарков

Автор:
14 ноября 2022 17:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   подарки   подарок   подборка   таблетки   
1581
13
На Новый год и день рождения можно вручить отличный подарок за небольшие деньги. Пост не является рекламным и собран стёба ради.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   подарки   подарок   подборка   таблетки   
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2  комментария
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lekha-fil 24 минуты назад
Джеймс Чейз Офигительный писатель.
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