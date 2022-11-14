Потрясающие идеи для подарков

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На Новый год и день рождения можно вручить отличный подарок за небольшие деньги. Пост не является рекламным и собран стёба ради.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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