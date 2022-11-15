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Всё по-взрослому: секреты семейной жизни

Всё по-взрослому: секреты семейной жизни

Автор:
15 ноября 2022 15:41
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   интересное   муж и жена   подборка   семейная жизнь   
3585
16
О семейной жизни много всего наговорили, а правду так никто и не выдал. Подробный разбор полётов в мемах и скринах. Кстати, всегда делайте так, как написано под номером девять!
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Источник:

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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   интересное   муж и жена   подборка   семейная жизнь   
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2  комментария
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4k
brotherirk 14 минут назад
Комментарий к фото
она бы еще так же давала...
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2k
Vасилич 11 минут назад
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