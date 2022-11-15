Всё по-взрослому: секреты семейной жизни

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О семейной жизни много всего наговорили, а правду так никто и не выдал. Подробный разбор полётов в мемах и скринах. Кстати, всегда делайте так, как написано под номером девять!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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