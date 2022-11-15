Зачем на танки наваливали огромные вязанки с ветками

Но шли годы, а военные инженеры всё не унимались. Вместе с развитием танкостроения развивалась и система преодоление рвов. Порой полёт инженерной фантазии достигал и вовсе небывалых высот.

Так например зарегистрированы случаи использования в качестве фашины вязанки из стальных труб. Т.е., всё то же самое, но вместо веток обычные водопроводные стальные трубы.