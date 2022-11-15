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Зачем на танки наваливали огромные вязанки с ветками

Зачем на танки наваливали огромные вязанки с ветками

Автор:
15 ноября 2022 09:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: вязанки с ветками   интересно   познавательно   танк   факты   фашины   фото   
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Не секрет, что преодоление противотанковых рвов - это не наука. Это искусство! И каждый художник, волею судеб оказавшийся в танке, видит по-своему. Тем более, что на пути у танка могут встретиться не только рвы, но и ежи, а также бетонные надолбы в виде пирамидок. И поэтому у танкистов тех лет сложилась традиция — возить прямо на танке огромные вязанки с ветками, которые назывались фашинами.

И разумеется такой танк, гружёный сверху самодельным средством для преодоления препятствий, горел значительно лучше, чем танк без такого "тюнинга". Особенно популярными эти фашины из веток оказались во Вторую мировую, потому что именно тогда массовое распространение приобрели машины для выкапывания противотанковых рвов.

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Механизм использования такой приблуды довольно прост. Каждый танк, имеющий на себе фашину, скидывал прямиком в ров пару - тройку вязанок, и таким образом глубина рва как бы уменьшалась. В результате вся колона могла довольно быстро преодолеть препятствие. Также были случаи закидывания этими фашинами преград из бетонных надолбов и ежей.

Но военная инженерная мысль не стояла на месте. Чтобы избавиться от деревянных горючих фашин, танки начали снабжать стальными фашинами, которые внешне напоминали штангу из спортзала. На трубе крепились цилиндры, изготовленные из толстой стали. Однако они были полые внутри, но при этом с рёбрами жёсткости.

Здесь нужно чётко понимать, что проблемы со сталью в то время были во всех странах-участницах, и поэтому каждая страна "шиковала" в меру своих возможностей. Так вот, делать такие вот фашины из стали могли позволить себе далеко не все, и поэтому ограничивались вязанками из веток.

Но шли годы, а военные инженеры всё не унимались. Вместе с развитием танкостроения развивалась и система преодоление рвов. Порой полёт инженерной фантазии достигал и вовсе небывалых высот.

Так например зарегистрированы случаи использования в качестве фашины вязанки из стальных труб. Т.е., всё то же самое, но вместо веток обычные водопроводные стальные трубы.

Не, ну а что? Они же полые, а значит лёгкие и не перегрузят танк. К тому же они не горят, в отличие от веток. Плюс ко всему они практически не изнашиваются под весом танка, если толщину стенок грамотно подобрать. Короче, одни плюсы.

Однако злые языки начали поговаривать, что танк, который несётся по пересечённой местности с такими трубами, можно было услышать километров за 10, как минимум. Потому что звон и лязг от подскакивающих на ухабах стальных труб стоял такой, что танк не обладал вообще никакой скрытностью.

И поэтому от этой идеи решили отказаться. Но не полностью.

Поначалу военные пытались забивать внутрь труб всяческие ветки и подходящие по диаметру брёвна, чтобы трубы не были полыми и не звенели. Но вязанка получалась уж слишком тяжёлой, хоть и звенела не так сильно.

Затем эту ответственную миссию по перетаскиванию труб доверили специальным гусеничнвм машинам. Дескать, танку эти трубы мешают вертеть башней в разные стороны и тем самым снижают его боевые характеристики.

Такие вот машины позволяли нормально уложить трубы и сильно перетянуть их, чтобы они не бренчали. И к сожалению нужно признать, что в некоторых армиях такой способ преодоления противотанковых препятствий считается основным.

Вместе с тем нужно отметить, что в образцово-показательных армиях танковые подразделения имеют специальные танковые мостоукладчики на гусеничном ходу. По сути это танк, но только без башни, и он не стреляет. Зато он позволяет мгновенно сооружать переправы в виде моста через препятствия.

Не важно, что это небольшая речка, овраг или же противотанковый ров, потому что длина этого моста в разложенном виде 19 м, ширина 3,8 м, а грузоподъёмность 70 тонн. Так что имея такую вспомогательную машину, не нужно возить с собой ни ветки, ни трубы.

Мост этот не плавает и не является понтонным. Зато он хорошо ложится на железобетонные надолбы в виде пирамидок, а также на стальные и бетонные ежи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вязанки с ветками   интересно   познавательно   танк   факты   фашины   фото   
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