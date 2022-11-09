Как немцы создавали российскую медицину

Врачевание существовало на Руси еще в древности. Главными инструментами целителей-волхвов были природные ингредиенты, а также баня, благодаря которой уровень гигиены на Руси был выше, чем в европейских странах. Из Византии, хранившей знания античных и восточных мудрецов, передавались ценные сведения, а по шелковому пути — лекарства.

С приходом христианства важную роль начали играть монастырские больницы, где лечили окрестное население. В здешних библиотеках хранилось, переводилось и дополнялось множество рукописей, в том числе медицинских.

Однако развитие врачевания на Руси серьезно затормозило монгольское нашествие. Восстановить же его удалось во многом благодаря опыту и умениям иностранцев, приезжавших на службу к местной знати.

Первые немецкие врачи в России

Немецкие медики появились на Руси еще в XV веке. Первые из них входили в свиту Софьи Палеолог — племянницы византийского императора и жены Ивана III. По летописям нам известно имя лекаря «Антона Немчина», к которому при дворе государя относились с большим уважением. Судьба доктора, однако, ждала незавидная. Когда от прописанных им лекарств скончался пациент (татарский князь), неудачливого немца выдали разгневанной семье умершего и казнили у Москвы-реки — к ужасу других иностранцев (Итальянский архитектор Аристотель Фиораванти и вовсе хотел немедленно уехать из России).