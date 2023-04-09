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Шлем Шумахера держит танк! Из чего же он сделан?

Шлем Шумахера держит танк! Из чего же он сделан?

Автор:
09 апреля 2023 09:10
Сообщество : Факты
Метки: Шлем Шумахера   интересно   познавательно   танк   факты   фото   шлем   
539
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Шлем Шумахера был покрыт одним из самых прочных материалов, который производит человек – многослойное углеродное волокно. Те самые нанотехнологии, которые еще 10 лет назад были в моде, а сейчас про них все забыли. Возможно, зря!

В 2004 году для Михаэля Шумахера изготовили шлем Schuberth RF 1.5. Он был настолько прочным, что на него наехал танк, и он остался цел.

В то время шлем стоил 20 000 долларов. И технологию решили использовать для производства других шлемов. И не зря!

Именно эта технология наслоения углерода спасла жизнь знаменитого бразильского автогонщика Фелипе Масса в Венгрии в 2009 году.

Пружина оторвалась от другого автомобиля. Ferrari Массы двигался в тот момент со скоростью 260 км в час. Представляете, насколько сильным был удар пружины по голове? Однако шлем выдержал, а последствия удара легко вылечили. Массу выписали из больницы через несколько дней.
Шлем состоит из 18 слоев углеродного волокна T 1000. Для сравнения, обычные мотоциклетные шлемы покрываются тремя слоями.

Плюсы углеродного волокна трудно переоценить. Кроме высокой прочности оно сильно снижает вес таких шлемов - примерно на 30%. А это очень важно, так как снижает нагрузку на шею во время перегрузок и при торможении. К примеру, нагрузка на шею во время обычного торможения гоночного автомобиля увеличивается в шесть (!) раз.

Углеродное волокно обладает очень высокой прочностью на растяжение: от 3500 до 7000 мегапаскалей. Для сравнения, конструкционная сталь имеет прочность всего до 550 мегапаскалей.

Углеродное волокно — это материал, который состоит из тонких нитей диаметром от 3 до 15 микрон. Для сравнение, у волоса толщина - 30-70 микрон.

Японцы не разглашают детали по своему T 100. Известно лишь, что они подвергают материал высокотемпературной обработке и тщательно контролируют кристаллическую структуру и ориентацию углеродного волокна.

Естественно, что такой материал используют не только в шлемах. Он очень полезен в аэрокосмической промышленности и производстве автомобильных компонентов. Ведь тут нужна не только прочность, но и снижение веса. Конструкции из него получаются легкие. Как правило, в два раза легче, чем из алюминия.

Да и "устает" материал медленно - он выдерживает много циклов нагрузок, прежде чем испортиться.


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Метки: Шлем Шумахера   интересно   познавательно   танк   факты   фото   шлем   
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9  комментариев
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
Жестокая ирония.
Шлем держит танк, но его не было на Шуми в тот злополучный день
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17k
Николай 19 минут назад
Вот и не надо было снимать.
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809
Бывалый 45 минут назад
Можно ли куем сломать дуб? Можно, если куй дубовый, а дуб куевый.
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136k
стас 2 часа назад
только фотка не корректна. так как танк на гусеницах, то и его вес распределён по всей площади гусениц, посему давление на шлем там не такое уж и большое.например давление на грунт у гусеничного трактора почти такое же как создает взрослый человек.
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48
wgw стас Час назад
На ногу тебе бы наехал этот взрослый человек.
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399
Maksim стас Полчаса назад
Шлем технологичный, как и всё в первой формуле, с соответствующими ценами.
А насчет танка - абсолютно верно. Там нагрузка так распределяется, что на шлем, даже в условиях как на фото, приходится совсем совсем немного - танки если такими и получалось создать, то к подобному стремились.
Жизненный пример - совали под гусеницу на спор одну агрегатину - выдерживало переезд, стоило поверх положить обычную доску - раскололо и вдавило в асфальт.
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Те самые нанотехнологии, которые еще 10 лет назад были в моде, а сейчас про них все забыли"

Автор вообще не ведает что такое нанотехнологии. Обычная хлопковая ткань тоже состоит из волокон наноразмера - это можно увидеть под микроскопом. И так любой материал. Никому в голову не придёт говорить, что это нанотехнологии.
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Prostoilogin

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