Шлем Шумахера держит танк! Из чего же он сделан?

В 2004 году для Михаэля Шумахера изготовили шлем Schuberth RF 1.5. Он был настолько прочным, что на него наехал танк, и он остался цел.

В то время шлем стоил 20 000 долларов. И технологию решили использовать для производства других шлемов. И не зря!

Именно эта технология наслоения углерода спасла жизнь знаменитого бразильского автогонщика Фелипе Масса в Венгрии в 2009 году.

Пружина оторвалась от другого автомобиля. Ferrari Массы двигался в тот момент со скоростью 260 км в час. Представляете, насколько сильным был удар пружины по голове? Однако шлем выдержал, а последствия удара легко вылечили. Массу выписали из больницы через несколько дней.

Шлем состоит из 18 слоев углеродного волокна T 1000. Для сравнения, обычные мотоциклетные шлемы покрываются тремя слоями.