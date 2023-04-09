Шлем Шумахера держит танк! Из чего же он сделан?

Шлем Шумахера был покрыт одним из самых прочных материалов, который производит человек – многослойное углеродное волокно. Те самые нанотехнологии, которые еще 10 лет назад были в моде, а сейчас про них все забыли. Возможно, зря!
В 2004 году для Михаэля Шумахера изготовили шлем Schuberth RF 1.5. Он был настолько прочным, что на него наехал танк, и он остался цел.
В то время шлем стоил 20 000 долларов. И технологию решили использовать для производства других шлемов. И не зря!
Именно эта технология наслоения углерода спасла жизнь знаменитого бразильского автогонщика Фелипе Масса в Венгрии в 2009 году.
Пружина оторвалась от другого автомобиля. Ferrari Массы двигался в тот момент со скоростью 260 км в час. Представляете, насколько сильным был удар пружины по голове? Однако шлем выдержал, а последствия удара легко вылечили. Массу выписали из больницы через несколько дней.
Шлем состоит из 18 слоев углеродного волокна T 1000. Для сравнения, обычные мотоциклетные шлемы покрываются тремя слоями.
Плюсы углеродного волокна трудно переоценить. Кроме высокой прочности оно сильно снижает вес таких шлемов - примерно на 30%. А это очень важно, так как снижает нагрузку на шею во время перегрузок и при торможении. К примеру, нагрузка на шею во время обычного торможения гоночного автомобиля увеличивается в шесть (!) раз.
Углеродное волокно обладает очень высокой прочностью на растяжение: от 3500 до 7000 мегапаскалей. Для сравнения, конструкционная сталь имеет прочность всего до 550 мегапаскалей.
Углеродное волокно — это материал, который состоит из тонких нитей диаметром от 3 до 15 микрон. Для сравнение, у волоса толщина - 30-70 микрон.
Японцы не разглашают детали по своему T 100. Известно лишь, что они подвергают материал высокотемпературной обработке и тщательно контролируют кристаллическую структуру и ориентацию углеродного волокна.
Естественно, что такой материал используют не только в шлемах. Он очень полезен в аэрокосмической промышленности и производстве автомобильных компонентов. Ведь тут нужна не только прочность, но и снижение веса. Конструкции из него получаются легкие. Как правило, в два раза легче, чем из алюминия.
Да и "устает" материал медленно - он выдерживает много циклов нагрузок, прежде чем испортиться.
Источник:
- 15 мифологических существ с указанием, где они обитают, и сравнением их размеров с человеком
- Откуда взялись аяты Корана на шлемах русских царей и бояр
- Глобстер: тайна мифических существ, которых изредка выбрасывает на берег
- Зачем на танки наваливали огромные вязанки с ветками
- Тетрис: все, что вам нужно знать о культовой видеоигре
Шлем держит танк, но его не было на Шуми в тот злополучный день
А насчет танка - абсолютно верно. Там нагрузка так распределяется, что на шлем, даже в условиях как на фото, приходится совсем совсем немного - танки если такими и получалось создать, то к подобному стремились.
Жизненный пример - совали под гусеницу на спор одну агрегатину - выдерживало переезд, стоило поверх положить обычную доску - раскололо и вдавило в асфальт.
Автор вообще не ведает что такое нанотехнологии. Обычная хлопковая ткань тоже состоит из волокон наноразмера - это можно увидеть под микроскопом. И так любой материал. Никому в голову не придёт говорить, что это нанотехнологии.