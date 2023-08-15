Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона

А в следующей статье мы расскажем про главное фортификационное сооружение этого музейно-выставочного комплекса, которым является отлично сохранившийся до наших дней большой мощный орудийный полукапонир с позывным "Слон", строившийся в 1930-х гг. и в котором организован музей.

Так что на этом всё.