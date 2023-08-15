Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона

Эти множества различных образцов фортификационных сооружений разных лет, установленны в леске музейно-выставочного комплекса "Сестрорецкий рубеж".
Сохранением этих зачастую уникальнейших фортификационных сооружений занимается региональная общественная организация молодёжного патриотического клуба "Сестрорецкий рубеж", основанная в 2009 г. под под руководством О. Н. Бушко.
Ребята из этого клуба занимаются поисковыми работами на местах боёв, проводят исторические реконструкции сражений Великой Отечественной войны и в частности обороны Ленинграда, организуют экскурсии и вообще занимаются очень полезным для истории делом, за что им большое уважение.
От входных ворот с разными образцами противотанковых надолбов дорога уходит в близлежащий лесочек.
Где собрано множество образцов различных сооружений малой фортификации как довоенного и военного периода, в том числе и финских, найденных на просторах Карельского Укреплённого Района так называемой "Линии Сталина", так и более поздних.
Сначала глянем на артиллерийскую дерево-земляную огневую точку №605 с позывным "Моська".
Эта ДЗОТ была построена в августе 1942 г. и была вооружена артиллерийской установкой ДОТ-4 с прицелом КТ-1 и перископом ТЧ-1. Кроме того в ней была своя система фильтро-вентиляции.
После войны она была списана и разобрана, а от неё оставались лишь металлические и бетонные части, но в сентябре 2018 г. её полностью воссоздали на своём месте ребята из клуба при поддержке Благотворительного фонда "Вечный огонь", 3-го инженерно-сапёрного полка, Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями и администрации Курортного района Санкт-Петербурга.
А здесь выставлены оборонительно-наступательные пулемётные огневые точки бронеползунки ЛВ-II-ИЗ и ЛВ-III-ИЗ, которые перевозились волоком при помощи техники на укреплённую брёвнами траншею.
Большой бронеползунок ЛВ-II-ИЗ с позывным "Халва" был вооружён казематной артиллерийской установкой Л-17 образца 1940 г. , а маленький бронеползунок ЛВ-III-ИЗ предназначался для пулемёта.
Ещё один неопознанный нами вариант.
Возможно использовавшийся для противотанкового ружья.
Напольная стена с защитным коробом для 76-мм орудийной установки ДОТ-2, которая располагалась в ДЗОТ-е № 604 "Тигр". На бетоне остались следы от бревенчатой опалубки.
Правда самого орудия здесь не сохранилось.
Вот это вообще удивительная штуковина. Это целый пулемётный блокгауз, выполненный из корпуса трёх-башенного танка Т-28.
Здесь военные инженеры придумали интересное решение, перевернув бронекорпус от танка Т-28, заварив все ненужные отверстия и прорезав в бортах амбразуры с бронезаслонками для стрельбы из пулемётов и автоматов.
Такой корпус устанавливался на траншею с брёвнами и засыпался землёй, а вход в него осуществлялся через бывшую решётку радиатора танка.
Башни от этого танка также нашли обширное применение в различных БОТ-ах.
Как и других моделей башен от различных танков, которых здесь выставлено множество.
Например эта башня от танка КВ-1 также была установлена на бетонной огневой точке и была вооружена 76,2-мм пушкой образца 1940 г., а также 7,62-мм пулемётом ДТ.
Ещё одна башня БОТ-а, когда-то вооружённая пушкой Ф-34.
Башня от танка Т-37А, снятая с танковой огневой точки.
Ещё какая-то башенка.
А это уже скорее представитель более поздней позиции артиллерийского взвода танковых башен, состоявшего из установленных на железобетонный подземный блок башен от тяжёлых танков, которые размещались по несколько штук на фланг.
Хотя может быть она снята и с танковой огневой точки, где закапывался целый танк.
Шаровая установка пулемёта системы Максима, изначально разработанная для бронепоездов, но также применявшаяся в полевой фортификации.
Пулемётное гнездо из железобетонных балок.
Четырёхсекционная железобетонная огневая точка с шаровой установкой, выполненной.
Есть и чисто металлические башенки.
И пехотные щитовые.
А вот ещё одна крайне редкая штука. Это башенная кривоствольная установка БУК-1, разработанная уже после войны.
После окончания ВОВ в Ленинградском ОКБ-43 специально для долговременных огневых точек разрабатывался специальный кривоствольный вариант модернизированного станкового пулемёта Горюнова образца 1943 г. с изогнутым стволом, который получил наименование КСГМ, а в н начале 1950-х гг. для этого пулемёта была разработана опытная установка БУК-1 в поворачивающейся бронемаске, которая монтировалась в закопанном броневом колпаке.
Под бронеколпаком располагалось несколько помещения с боевым казематом и убежищем личного состава с фильтро-вентиляционной установкой.
Наружная часть ствола пулемёта имела специальный защитный кожух с качающимся механизмом, который защищал орудие от повреждений при наезде на него танка.
Какой-то прообраз металлических сборных огневых точек.
Прообраз траншейного броневого закрытия ТНЗ для наблюдательной позиции.
Ещё одно сборное сооружение для ведения огня из стрелкового оружия, являющееся прообразом более современных модульных огневых сооружений МОС-2, использующихся по сей день.
Ну и конечно здесь выставлены пулемётные металлические сооружения для позднесоветских сборных сооружений различных типов СПС, предназначенных как для тяжёлых крупнокалиберных пулемётов НСВ, так и для обычных ПК.
И мы даже сфотографировали не всё, что было на этой площадке, потому что глаза попросту разбегались. :)
А это уже напольная железобетонная стена финской долговременной огневой точки с бронемаской для казематного орудия 45к40.
Такие артиллерийские позиции оборудовались открытыми окопами с таким железобетонным укрытием для пушки с толщиной стен более полуметра.
Площадка финской фортификации, имеющей следы попаданий снарядов.
Здесь выставлены различные финские бронеколпаки, найденные на Карельском перешейке.
Толщина обломков одного из таких колпаков более 20 см, а сами колпаки выдерживали прямое попадание 76-мм снаряда.
Далее выставлены различные типы бронещитов от финских огневых точек.
Например эта была поворотной.
Ну и множество финских пехотных бронещитов.
А в следующей статье мы расскажем про главное фортификационное сооружение этого музейно-выставочного комплекса, которым является отлично сохранившийся до наших дней большой мощный орудийный полукапонир с позывным "Слон", строившийся в 1930-х гг. и в котором организован музей.
Так что на этом всё.
Источник:
- В Италии раскопали статуи 4-го века до нашей эры
- Шлем Шумахера держит танк! Из чего же он сделан?
- ДОТ с башней от французского танка
- Зачем на танки наваливали огромные вязанки с ветками
- «Кугельпанцер»: чем немецкий круглый танк удивил красноармейцев
Жду продолжения:)